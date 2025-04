VIDEO Tadej Pogačar a câștigat Turul Flandrei pentru a doua oară în carieră, după un nou atac marcă înregistrată

Ciclistul sloven Tadej Pogačar a câștigat, duminică, Turul Flandrei, după încă un atac marcă înregistrată aproape de ultima „turnantă” a traseului. Este a treia victorie în acest sezon pentru campionul mondial, după ce s-a impus în Turul UAE și în cursa de o zi Strade Bianche, și al doilea Ronde van Flaanderen din carieră.

Podiumul a fost completat de Mads Pedersen și campionul en-titre Mathieu Van der Poel, în această ordine. Pe locul patru a venit Wout van Aert.

Van der Poel a fost prins într-un accident, dar a revenit în cursă și a încercat să-i țină piept lui Tadej, dar în zadar, slovenul luându-și revanșa pentru cursa Milano-San Remo pe care a pierdut-o în fața olandezului.

Campionul mondial i-a smuls trofeul Turului Flandrei, exact cum o făcuse și în 2023, atacând în același loc: la începutul porțiunii pavate din a treia trecere prin Vieux Quaremont, cu aproximativ 18 km înainte de linia de sosire.

Având zece secunde avans în vârful Vieux Quaremont față de un cvartet format din Van der Poel, Mads Pedersen, Jasper Stuyven și Wout Van Aert, apoi 25 de secunde în vârful Paterberg, Tadej Pogačar nu a mai fost ajuns din urmă și s-a impus singur la Audenarde. O victorie care îl duce la opt Monumente câștigate în carieră, cu unul mai mult decât Van der Poel. Pe care îl va reîntâlni chiar duminica viitoare, la prima sa participare în Paris-Roubaix.

„Obiectivul a fost să câștig, și la final, e greu de crezut, dar am reușit! Sunt foarte mândru de echipă, de felul în care am mers, chiar și atunci când am avut puțin ghinion. La final, totul a mers bine și sunt foarte fericit că am câștigat această cursă purtând acest tricou (de campion mondial)”, a mărturisit Tadej Pogačar.

„(Întrebat despre Vieux Quaremont) Obiectivul era să atac acolo. Am urmat planul, chiar dacă am avut căzături devreme în cursă (i-a menționat pe Florian Vermeersch și Tim Wellens), dar s-a terminat cu bine. Toți s-au luptat până la capăt să revină. Nu renunțăm niciodată. Toți coechipierii mei au luptat din spate ca să putem ține planul.

(Despre Paris-Roubaix) Este o cursă diferită, dar voi accepta provocarea și voi da tot ce am mai bun. Finalul de la Ronde mi se potrivește puțin mai bine, dar sper ca echipa mea să mă susțină și mai mult. Va fi o cursă dificilă, dar o să încerc”, a conchis Tadej.

L’ogre Tadej Pogacar frappe encore ! Le champion du monde remporte son deuxième Tour des Flandres après 2023 et glane son huitième Monument ! Mads Pedersen et Mathieu van der Poel complètent le podium #LesRP #RVV25 pic.twitter.com/X40R99r3I9 — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 6, 2025