Szabo Odon cere sancţionarea lui Dan Tanasă pentru scandalul de la dezbaterea bugetului / De ce a făcut sesizare deputatul UDMR împotriva parlamentarului AUR

Deputatul UDMR Szabo Odon a făcut miercuri sesizare disciplinară către Biroul permanent al forului legislativ împotriva parlamentarului AUR Dan Tanasă, în urma scandalului ce a avut loc în şedinţa comună în care s-a dezbătut legea bugetului de stat pe anul viitor, transmite Agerpres.

„În fapt, în ziua de marţi, 19 decembrie, în cadrul şedinţei comune consacrate dezbaterilor generale ale legii bugetului de stat pe anul 2024, deputatul Dan Tanasă a avut un comportament provocator, iscând un scandal în toată regula prin declaraţiile xenofobe şi şoviniste făcute la adresa minorităţii maghiare din România.

Este absolut inadmisibil şi regretabil ceea ce realizează deputatul AUR Dan Tanasă care nu este la prima ieşire de acest gen la adresa comunităţilor minoritare din România, acesta nu ratează nicio ocazie să aibă un discurs provocator şi să apeleze la replici jignitoare la adresa grupului nostru, inclusiv în decursul dezbaterilor la legea bugetului. Vă rog să îl sancţionaţi disciplinar pe acest individ şi să restabiliţi ordinea în Parlamentul Românie. Aşa nu se poate continua!”, a transmis Szabo Odon, în sesizarea disciplinară.

Potrivit acestuia, Dan Tanasă a încălcat prevederile articolului 40 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei şi Senatului care prevede că „este interzisă proferarea de insulte sau calomnii atât de la tribună, cât şi din sala de şedinţe”.

Solicitarea deputatului UDMR a fost transmisă Comisiei juridice pentru analiză şi soluţionare.

Context

La dezbaterea bugetului, deputații Dan Tanasă (AUR) și Daniel Ghiță (PSD) au mers la grupul parlamentarilor UDMR și s-au luat la ceartă cu aceștia. De asemenea, Ghiță l-a tras de ureche pe un deputat USR pe holul Parlamentului, relatează Digi24.ro

„Miroși a pălincă, mă!”, i-a spus Tanasă unui parlamentar UDMR. El le-a reproșat parlamentarilor maghiari că „au fost la guvernare cu PSD și PNL, dar nu au făcut nimic”. Replicile nu au întârziat: „Papagalule!”, „Ești prost”.

Fostul ministru Tanczos Barna, care stătea pe scaun, s-a ridicat nervos și i-a spus li Tanasă: „Ia terminați odată, plecați de aici!” Cearta a degenerat, parlamentarii de ambele părți și-au aruncat injurii atât în limba română, cât și în limba maghiară. „Ne luați banul și ne furați teritoriul”, i-a acuzat social democratul Daniel Ghiță pe parlamentarii UDMR.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a intervenit pentru a-l calma pe Ghiță. În tot acest timp, mai mulți parlamentari, inclusiv președintele AUR, George Simion, filmau scena cu telefoanele.

„În 1998 am ajuns prima oară aici. Am avut un parlament, o instituție respectată și uitați ce a fost și unde am ajuns, după ce au ajuns circarii în parlament”, a spus mai târziu Tanczos Barna, de la tribuna Plenului.