Sute de rezervişti au revenit în poligon, la un exercițiu din Olt / ”Am avut emoţii că mă întorc în poligon, nu emoţii de teamă, am fost surprins plăcut, o amintire plăcută” / Conducătorul exercițiului: ”Testăm puterea de reacţie în momentul în care apare o situaţie deosebită”

Sute de rezervişti din judeţul Olt, majoritatea persoane care au încheiat stagiul militar în urmă cu peste 20 de ani, s-au întors pentru o zi în poligonul de tragere şi au mânuit din nou arma, la exerciţiul de mobilizare MOBEX OT-GR-TR-25, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Rezerviştii şi-au exprimat emoţia reîntâlnirii cu armata, cu haina militară, arma, poligonul şi au descris experienţa drept una plăcută şi pozitivă.

„Nu mă aşteptam, dar am mai auzit de la vecini, prieteni, am fost puţin emoţionat, curios pe de o parte în legătură cu ce se va întâmpla, o experienţă plăcută în general, chiar emoţii că mă întorc în poligon, nu emoţii de teamă, am fost surprins plăcut, o amintire plăcută, ne-am adus aminte plăcut, o satisfacţie care ne-a dus înapoi gândurile la stagiul militar. Când va fi nevoie ne mai prezentăm. N-am mai fost pe un câmp de tragere de când am încheiat stagiul militar, din 2003”, a spus despre experienţa avută în poligonul de tragere de la Redea rezervistul Adi Didă, care lucrează în domeniul distribuţiei.

Un alt rezervist, un electrician, care a încheiat stagiul militar în 2004 şi era la a patra mobilizare, a afirmat că ştia ce presupune exerciţiul şi a descris scurt experienţa de la exerciţiul de miercuri: „Ne-am dus la unitate, ne-am îmbrăcat, am participat la tragere şi ne pregătim să ne întoarcem acasă”.

Rezerviştilor participanţi la exerciţiu li se decontează transportul, li se plătesc ore de activitate şi li se asigură o masă caldă, a precizat conducătorul exerciţiului, general maior Iulian Daniliuc, şeful Direcţiei Personal şi Mobilizare din Statul Major.

„Este unul dintre principalele exerciţii pe care le desfăşurăm în acest an. (…) În perioada acestui exerciţiu vom aduce peste 5.000 de rezervişti prevăzuţi în planul de mobilizare din toate structurile din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, în principal fiind, bineînţeles, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne, dintre aceştia peste 3.000 fiind doar din Ministerul Apărării Naţionale în toate cele trei judeţe. Este o oportunitate pentru dumnealor să-şi reîmprospăteze toate cunoştinţele şi deprinderile, tehnicile tactice şi procedurile necesare, în măsura în care ne permite timpul, pentru că îi putem aduce doar 12 ore în fiecare zi, ore care le sunt plătite, le este decontat drumul, le este asigurată o masă caldă”, a explicat Iulian Daniliuc.

Participarea la asemenea exerciţii înseamnă pentru rezervişti, pe lângă reamintirea modalităţilor de folosire a armamentului, şi posibilitatea de a observa noile echipamente intrate în dotarea Armatei, a punctat conducătorul exerciţiului.

„E util să le prezentăm categoriile noi intrate în dotarea Armatei, categorii noi de echipament, şi să desfăşurăm o şedinţă de trageri ca să-şi reamintească cum se mânuieşte armamentul din dotare. Pentru noi este foarte important, având în vedere că media de vârstă a rezerviştilor din rezerva operaţională este în creştere, unii sunt maturi şi chiar spre 50 de ani. Legal putem să păstrăm în lucrările de mobilizare gradaţii şi soldaţii până la 55 de ani şi cadrele militare până la 63 de ani”, a arătat Daniliuc.

În poligonul de la Redea au fost prezenţi miercuri rezervişti din judeţele Olt şi Teleorman, pentru o secvenţă de instruire practică, potrivit unui alt oficial din rândul organizatorilor. El a menţionat că secvenţe de instruire practică vor mai avea loc şi în judeţul Giurgiu, unde vor fi prezentate informaţii şi despre complexul de rachete antiaeriene Patriot.

Iulian Daniliuc a subliniat că prezenţa la exerciţiu a depăşit 90%, lipsind doar persoane plecate din ţară sau care au probleme de sănătate.

„Peste 5.000 de rezervişti sunt prevăzuţi să fie aduşi la exerciţiu. Pentru toată lumea este un exerciţiu de mobilizare, doar verificăm rezerva de mobilizare a Armatei, aşa cum prevede legea. (…) Prezenţa este până acum peste 90%. Avem situaţii în care o parte dintre ei este în străinătate, este libera circulaţie a forţei de muncă, unii sunt în spitale, bolnavi, dar la ora actuală prezenţa este bine – peste 90%”, a afirmat Daniliuc.

Prefectul judeţului Olt, Cosmin Floreanu, a precizat că astfel de exerciţii permit atât testarea puterii de reacţie într-o situaţie deosebită, cât şi redescoperirea, de către rezervişti, a abilităţilor de a folosi armamentul.

„Aceste lucruri sunt normale, sunt bune pentru noi, pentru că putem să vedem, să testăm puterea de reacţie în momentul în care apare o situaţie deosebită şi, de ce nu, să corectăm unele lucruri care nu sunt cum ar trebui să fie. Deci mesajul către populaţie este acela de a nu se impacienta şi de a trata lucrurile ca pe un simplu exerciţiu care ne ajută pe noi să îmbunătăţim anumite lucruri. În anul 2017, a fost ultimul exerciţiu, ele se desfăşoară la o perioadă de 7 – 8 ani. (…) Cred că e un lucru normal şi e un lucru bun, pentru că şi mulţi dintre cei care au făcut armata astăzi şi-au redescoperit abilităţile de a trage”, a spus prefectul.

Printre noile dotări arătate la Redea au fost arma contra dronelor, prezentată de un militar de la Baza 99 Deveselu, complexul antiaerian Chiron, pentru combaterea ţintelor aeriene de joasă înălţime, în special drone şi elicoptere, precum şi mai multe vehicule blindate Piranha.

Unul dintre militarii care au prezentat noile echipamente din dotarea Armatei a menţionat, referitor la sistemul antiaerian Chiron, că este „foarte eficient”, „au un cap termic autodirijabil, care ia amprenta termică a motoarelor ţintei, (…) s-a tras cu ea în februarie şi a combătut toate ţintele către care s-a tras”.

Totodată, militarii au susţinut că rezerviştii, deşi au efectuat stagiul militar în urmă cu mai bine de 20 de ani sau chiar 30 de ani, au înţeles foarte bine cum funcţionează noile tehnologii, ce sunt uşor de folosit.

În perioada 26 – 30 mai, în judeţele Olt, Giurgiu şi Teleorman are loc exerciţiul MOBEX OT-GR-TR-25, ce urmăreşte evaluarea rezervei de mobilizare.

„Exerciţiile de acest tip sunt planificate şi desfăşurate periodic şi au ca scop verificarea capacităţii de completare cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între militarii în activitate şi rezervişti”, a indicat MApN.

Potrivit prefectului judeţului Olt, exerciţiul este organizat şi condus de Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor.