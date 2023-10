Suspendat pentru pariuri, Nicolo Fagioli povesteşte infernul trăit: „Mi-au spus că îmi rup picioarele” / Cu datorii de 3 milioane de euro, el s-a împrumutat şi de la Radu Drăguşin

Suspendat timp de şapte luni după ce a participat la pariuri sportive, Nicolo Fagioli a povestit anchetatorilor despre lunga sa coborâre în infern. Într-o relatare preluată de presa italiană, mijlocaşul de la Juventus Torino se confesează în detaliu despre o dependenţă care îl chinuie de doi ani, relatează News.ro.

Pentru Fagioli, care suferă de ludopatie – o tulburare de comportament care face ca o persoană să simtă o nevoie incontrolabilă de a paria – totul a început în vara anului 2021, în timpul unei convocări la echipa naţională U-21 a Italiei. „L-am văzut pe (Sandro) Tonali jucând şi l-am întrebat ce face. Mi-a spus că pot să o fac şi eu, pentru că nu existau înregistrări ale pariurilor. Apoi mi-a făcut un cont pe site-ul în cauză”, explică Fagioli.

Pariurile au început ca un „hobby” pentru mijlocaş. Dar această activitate s-a transformat rapid într-o dependenţă, odată cu primele datorii mari. „În ianuarie 2022, când am ajuns la Torino, eram într-o stare de stres din cauza datoriilor acumulate”, a continuat Fagioli în faţa anchetatorilor. „La început, am pariat pe tenis timp de un an. Apoi, în septembrie 2022, am început să pariez pe fotbal cu sume mari pentru a recupera totul”.

Datoria sa nu a încetat să crească. În septembrie 2022, la aproximativ un an de la primele sale pariuri, aceasta a ajuns la 250.000 de euro. Ulterior, a urcat la trei milioane de euro. „Cea mai grea perioadă a fost între martie şi aprilie 2023”, povesteşte italianul, care are o singură selecţie în palmares cu naţională. „Eram atât de stresat şi speriat încât, în timpul meciului Sassuolo-Juventus, am făcut o greşeală tehnică înainte de a fi înlocuit. Imediat ce am ieşit, am început să plâng în faţa camerelor de luat vederi, gândindu-mă la datoria mea la pariuri”.

„Aveam o datorie atât de mare încât, atunci când jucam, nu încasam nimic. Mi s-a spus: „O să-ţi rupem picioarele dacă nu plăteşti ceea ce datorezi”. „Banii pe care îi câştigam erau folosiţi doar pentru a reduce ceea ce datoram acestor platforme (…) Nu puteam să dorm noaptea. Cu cât trecea mai mult timp, cu atât datoria mea devenea o obsesie şi cu cât banii pe care îi datoram creşteau tot mai mult, tot ce mă gândeam era să joc pentru a încerca să recuperez totul.”

Copleşit, Fagioli, care insistă că „nu a pariat niciodată pe echipele sale”, a cerut bani „unor prieteni” şi apoi colegilor de echipă. Federico Gatti, un fundaş central italian de la Juventus, şi Radu Drăguşin, internaţional român care evoluează acum la Genoa, i-au împrumutat fiecare câte 40.000 de euro. În ceea ce-l priveşte pe Gatti, Fagioli susţine că l-a convins spunându-i că avea conturile blocate. „Am vrut să-i cumpăr mamei mele un ceas. Încă nu i-am dat înapoi banii pe care mi-i tot cere”.

Marţi, Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC) a declarat că Fagioli a fost sancţionat pentru pariuri pe meciuri de fotbal, activitate interzisă jucătorilor profesionişti, după ce şi-a recunoscut faptele şi a ajuns la o înţelegere negociată. Pedeapsa lui Fagioli a fost oficial de 12 luni, dar a fost redusă la şapte, deoarece acesta a acceptat un program de tratament pentru combaterea dependenţei de jocurile de noroc.