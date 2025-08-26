SURSE Președintele Nicușor Dan a mers la ședința coaliției de guvernare pentru discuții despre Pachetul 2 de măsuri, care include și pensiile magistraților

Ora 17.27: Președintele Nicușor Dan a ajuns marți la sediul guvernului, unde are loc ședința coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR.

Articol inițial: Președintele Nicușor Dan merge marți seară la ședința coaliției de guvernare pentru discuții despre Pachetul 2 de măsuri, care include și pensiile magistraților, au declarat surse politice pentru G4Media.

Liderii PSD aflați la ședința coaliției nu știau că președintele Dan urma să vină la ședința coaliției, potrivit surselor citate.

Discuțiile despre reformele din Pachetul 2 durează de peste o lună și au fost blocate temporar de neînțelegerile dintre partide.

Tot marți, curțile de apel din toată țara au anunțat că intră în grevă din cauza reformei pensiilor magistraților.

Premierul Ilie Bolojan a declarat în repetate rânduri că vrea să adopte pachetul 2 de măsuri prin asumarea răspunderii în fața Parlamentului.

