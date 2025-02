SURSE Premierul Ciolacu l-a demis pe Victor Ponta din postul de consilier onorific

Premierul Marcel Ciolacu l-a demis, luni, pe Victor Ponta din funcția de consilier onorific, au declarat pentru G4Media surse guvernamentale.

Victor Ponta este deputat PSD și deținea și funcția de consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu.

În ultima perioadă, Ponta a avut mai multe declarații în favoarea candidatului pro-rus Călin Georgescu și s-a remarcat prin poziții suveraniste.

Chiar luni, Ponta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care susține „independența alimentară” a României, dând exemplul boicotului populației la adresa supermarketurilor din Croația:

„Eu cred ca Romania trebuie sa aiba ca si obiectiv de interes national INDEPENDENTA ALIMENTARA! In 2014 produceam in Tara si chiar exportam mai multe alimente decat importam ! Dupa care am fost , “pas cu pas” , invadati de produse din import !

Daca punem din nou Romania pe primul loc – o sa castigam si aceasta batalie!”

Victor Ponta este, de altfel, într-o campanie de imagine care a alimentat ideea că ar vrea să candideze la alegerile prezidențiale din 4 mai.

În 16 ianuarie, liderul PSD Marcel Ciolacu a spus, într-o discuție cu jurnaliștii, că, dacă Victor Ponta candidează la alegerile prezidențiale din 4 mai, va trebui să demisioneze sau va fi exclus din PSD.

Duminică, 2 februarie, Victor Ponta a scris pe Facebook că a dorit să vorbească la Congresul PSD care a validat candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale, dar că nu a fost lăsat.