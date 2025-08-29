G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

SURSE Polițistul de la secția 7, care a intervenit pentru imobilizarea bărbatului…

politist
Sursa foto: IGPR

SURSE Polițistul de la secția 7, care a intervenit pentru imobilizarea bărbatului care a agresat un livrator nepalez, va primi o majorare salarială / Jandarmii care l-au imobilizat pe bărbatul care agresa femei în tramvaiul 32, au primit și ei majorări salariale

Articole29 Aug 1 comentariu

Din dispoziția conducerii ministerului de Interne, Andrei Jianu, politistul de la Sectia 7, a primit o majorare salarială, asa cum primesc toți oamenii legii cei care se remarcă în activitățile derulate, potrivit surselor G4Media.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Majorări salariale au primit și jandarmii care au intervenit pentru imobilizarea bărbatului care agresa femei în tramvaiul 32 din București.

Reamintim că un tânăr nepalez, livrator de mâncare, a fost atacat pe stradă, în București acum câteva zile. Atacatorul l-a lovit cu pumnul în față pe băiatul nepalez care era cu bicicleta și cu geanta în spate, strigându-i: „Mergi în țara ta”.

Andrei Jianu, un polițist de la Secția 7 care se afla în timpul liber, a intervenit și l-a imobilizat pe atacator.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cuţite, topoare şi coase, descoperite la doi bărbaţi din Dâmbovița, la un târg tradiţional de organizat de Sfânta Maria, în localitatea Corneşti / Unul dintre ei este minor

Articole15 Aug • 512 vizualizări
1 comentariu

Peste 160 de apeluri primite la 112, doar în luna iulie, în Argeș, pentru a semnala prezenţa urşilor în zone locuite de oameni / În zeci de situaţii au fost raportate pagube materiale / Recomandări pentru turişti

Articole1 Aug 2025 • 713 vizualizări
2 comentarii

DGJMB avertizează: Instigarea la blocarea căilor de acces din jurul Bucureștiului este infracțiune

Articole20 Iul 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.