SURSE Polițistul de la secția 7, care a intervenit pentru imobilizarea bărbatului care a agresat un livrator nepalez, va primi o majorare salarială / Jandarmii care l-au imobilizat pe bărbatul care agresa femei în tramvaiul 32, au primit și ei majorări salariale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Din dispoziția conducerii ministerului de Interne, Andrei Jianu, politistul de la Sectia 7, a primit o majorare salarială, asa cum primesc toți oamenii legii cei care se remarcă în activitățile derulate, potrivit surselor G4Media.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Majorări salariale au primit și jandarmii care au intervenit pentru imobilizarea bărbatului care agresa femei în tramvaiul 32 din București.

Reamintim că un tânăr nepalez, livrator de mâncare, a fost atacat pe stradă, în București acum câteva zile. Atacatorul l-a lovit cu pumnul în față pe băiatul nepalez care era cu bicicleta și cu geanta în spate, strigându-i: „Mergi în țara ta”.

Andrei Jianu, un polițist de la Secția 7 care se afla în timpul liber, a intervenit și l-a imobilizat pe atacator.