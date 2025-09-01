SURSE Ordin de protecție emis de poliție împotriva lui Marian Vanghelie, după ce acesta ar fi amenințat-o pe fosta parteneră Oana Niculescu-Mizil
Polițiștii din Voluntari au emis un ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie, după ce acesta ar fi amenințat-o cu moartea pe fosta parteneră Oana Niculescu-Mizil, potrivit surselor G4Media.
Oana Mizil a depus și plângere penală pentru amenințare, după ce Marian Vanghelie ar fi mers, duminică, la locuința ei și ar fi amenințat-o.
Polițiștii chemați prin apel la 112 au evaluat că există „risc iminent” și au emis ordin de protecție.
