G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

SURSE Ordin de protecție emis de poliție împotriva lui Marian Vanghelie, după…

Marian Vanghelie
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

SURSE Ordin de protecție emis de poliție împotriva lui Marian Vanghelie, după ce acesta ar fi amenințat-o pe fosta parteneră Oana Niculescu-Mizil

Articole1 Sep 0 comentarii

Polițiștii din Voluntari au emis un ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie, după ce acesta ar fi amenințat-o cu moartea pe fosta parteneră Oana Niculescu-Mizil, potrivit surselor G4Media.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Oana Mizil a depus și plângere penală pentru amenințare, după ce Marian Vanghelie ar fi mers, duminică, la locuința ei și ar fi amenințat-o.

Polițiștii chemați prin apel la 112 au evaluat că există „risc iminent” și au emis ordin de protecție.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.