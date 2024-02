SURSE: Iulia Fota va fi eliberat din funcția de secretar de stat în Ministerul de Externe. El a negociat cu Ucraina acordul politic de cooperare pe chestiuni de securitate

Iulia Fota va fi eliberat luni din funcția de secretar de stat în Ministerul de Externe, au declarat pentru G4Media surse politice. Fota este secretar de stat pentru afaceri strategice, cu o carieră în serviciul public de peste 25 de ani. El a negociat din partea MAE acordul politic de cooperare pe chestiuni de securitate cu Ucraina.

El a explicat într-o dezbatere G4Media din 26 ianuarie că acordul cu Ucraina nu include garanții de securitate, așa cum susținuse Kievul într-un comunicat.

Ce sunt de fapt „garanțiile de securitate”? Acestea au legătură cu apartenența la NATO.

„NATO a spus în comunicările încă din 2008 că atunci când Ucraina și Georgia vor fi membre NATO vor avea garanțiile de securitate ale Alianței, prin articoplul 5, așadar discuția despre obșținetea acestor garanții când țara va adera la NATO nu este un secret”, mai explică Iulian Fota.

În opinia sa, confuzia a apărut de la „relaționarea unei etape cu finalitatea drumului (….) Este adevărat, în exprimarea publică colegii ucraineni au folosit și sintagma „garanții de securitate”. De unde tot acest proces? Ucraina a cerut și în mod legitim cere Occidentului garanții de securitate, ceea ce vor obține dacă vor adera la NATO”, subliniază Fota.

Acesta mai adaugă faptul că, ulterior, date fiind aceste confuzii pe care Rusia intenționat le-a creat și s-au rostogolit în multe țări europene inclusiv în România, „colegii ucraineni au amendat aceste discursuri, fiindcă există comunicări oficiale în care se vorbește de acorduri politice de cooperare pe securitate”, deci nu despre „garanții”.

În concluzie, „MAE este în acest moment în negocieri pentru acord de cooperare pe securitate cu vecinii și cu prietenii Ucraineni – singura interpretare corectă. Punem la punct un cadru politic de cooperare, organizăm mai bine cooperarea și lăsăm ca chestiunea foarte importantă a garanțiilor de securitate să fie tranșată atunci când Ucraina va fi invitată să adere la NATO”, a spus secretarul de stat MAE.

„Acest cadru politic face parte din cadrul mai larg de ridicare a nivelului cooperării cu Ucraina la nivel de Parteneriat Strategic, cu alte cuvinte vom fi și mai atenți la nevoie celuilalt, vom coopera mai bine și pe domenii de non-securitate, precum transporturi, educație, agricultură precum România face și cu alte țări ca SUA, Polonia, Franța, cu care are Parteneriat Strategic”, a mai explicat acesta.

Cine e Iulian Fota

Între 1998 și 2001 a lucrat la Cartierul general al NATO, fiind primul șef al Secțiunii Apărare Armată din cadrul nou înființatei Misiuni a României pe lângă NATO și UEO. Responsabilitățile sale au inclus în special pregătirea Armatei Române pentru aderarea la NATO. În plus, într-un moment delicat al relațiilor României cu NATO, într-un efort diplomatic important, în toamna anului 2000 a organizat vizita la Cartierul general al Alianței a președintelui Ion Iliescu. Continuitatea eforturilor de pregătire pentru aderare era astfel asigurată.

Nu în ultimul rând, între 2009 și 2014, Iulian Fota a fost consilier prezidențial pentru securitate națională în administrația președintelui Traian Băsescu. Printre multe alte sarcini, a răspuns de consolidarea relației strategice cu SUA, inclusiv de proiecte vitale pentru statul român, precum creșterea prezenței militare americane pe teritoriul României, dezvoltarea cooperării de securitate națională cu mai multe state europene, organizarea mai multor summituri NATO sau dezvoltarea relațiilor de parteneriat strategic cu Polonia sau Turcia. Pe lângă relațiile firești, naturale cu țările occidentale, Iulian Fota a contribuit și la dezvoltarea relațiilor cu state din vecinătatea estică, în special cu Republica Moldova, Ucraina, Azerbaidjan, Turkmenistan sau Rusia. În 2013, prin diplomație, prin vizita la București a domnului Nikolai Patrushev, secretar al CSFR, a reușit semnarea unui acord de colaborare între Departamentul Securității Naționale din Administrația Prezidențială a României și Secretariatul Consiliul de securitate al Federației Ruse.

De-a lungul timpului a mai ocupat diverse funcții în sistemul public, precum director al Colegiului Național de Apărare (2005 – 2009), director al Colegiului Național de Informații (2016-2020) sau director general al Institutului Diplomatic Român.

Este absolvent al studiilor de licență ale Facultății de Instalații din cadrul Universității Tehnice de Construcții și al studiilor de master și doctorat din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, specializarea Relații internaționale. Iulian Fota a urmat și cursurile postuniversitare din cadrul Colegiului Național de Apărare din București și cele din cadrul Colegiului NATO din Roma. De asemenea, a parcurs mai multe stagii de pregătire la universitățile americane Harvard și Georgetown și la Centrul european pentru studii de securitate „George C. Marshall” din Germania. În prezent este și conferențiar universitar la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”. De asemenea, este și membru al consiliului științific al CEPA-Center for European Policy Analysis din Washington, SUA, singurul think tank american specializat pe Europa Centrală.

Între 2015 și 2021 a fost invitat ca lector la Colegiul NATO din Roma, Defence Academy din Shrivenham, Marea Britanie, National Defence University din SUA și Centrul pentru studii de securitate „George C. Marshall” din Germania. Cursurile susținute au acoperit în special problemele de securitate din zona Mării Negre și politica externă și de securitate a României.