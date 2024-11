Surprize mari la UK Championship de snooker – Doi mari favoriți, eliminați din turul întâi

Pentru Ronnie O’Sullivan (campionul en-titre) și Mark Selby participarea la UK Championship a fost una scurtă, cei doi mari jucători fiind eliminați din runda inaugurală a competiției.

Campion en-titre și deținător al opt titluri la UK Championship (record), Ronnie O’Sullivan și-a dezamăgit fanii cu o eliminare prematură.

„The Rocket” a cedat, scor 6-4, meciul cu Barry Hawkins, iar principalul favorit avea să fie eliminat din runda inaugurală a tabloului principal de concurs.

Lucrurile nu au funcționat mai bine nici pentru Mark Selby (campion mondial în patru rânduri), „Bufonul din Leicester” fiind depășit de Jack Lisowski, scor 6-4. Selby era al cincilea favorit al întrecerii de pe final de sezon.

Au mai părăsit competiția și alți favoriți cum ar fi: Si Jiahui (13) și Xiao Guodong (16).

Composure is key for Lisowski! 😌

Jack Lisowski received valuable advice and admiration by the bucket-load from Ronnie and Jimmy after his fantastic win against Mark Selby tonight 😅🤝#UKChampionship pic.twitter.com/FQdndQx0LG

