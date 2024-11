Sunt așteptați un milion de vizitatori la târgul de Crăciun din Cluj / Se va deschide în weekend cu concertele Carla’s Dreams, Andreea Şilochi și Kids Sing Academy

Târgul de sărbători din Cluj-Napoca, intitulat „Planeta Crăciun”, va fi deschis în 22 noiembrie şi va pregăti concerte şi diverse surprize pentru toţi vizitatorii, transmite Agerpres.

„Vineri, 22 noiembrie, de la ora 19,00, are loc deschiderea oficială a ‘Planetei Crăciun’ – târgul cu tematică de sărbători organizat de UNTOLD Universe în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca. Va fi de asemenea şi primul târg de Crăciun deschis în Cluj-Napoca. Mii de oameni sunt aşteptaţi să ia parte la aprinderea luminilor festive din Piaţa Unirii şi să se bucure de magia Crăciunului pe tărâmul plin de culoare, farmec, sclipici şi personaje fantastice. Aprinderea luminilor festive din târg va fi urmată de un concert Carla’s Dreams, Andreea Şilochi si Kids Sing Academy. Târgul de Crăciun din Piaţa Unirii va rămâne deschis până pe 1 ianuarie 2025. Pe data de 1 decembrie, se deschide si Târgul de Iarnă de pe platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”, aflat tot sub umbrela UNTOLD Universe”, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Potrivit acestora, anul trecut, târgurile de Crăciun de la Cluj-Napoca au atras 900.000 de vizitatori din ţară şi nu numai, iar anul acesta organizatorii se aşteaptă ca un milion de vizitatori să se bucure de sărbătorile de iarnă în târgurile de Crăciun de la Cluj.

„Ceremonia de deschidere va marca începutul sărbătorilor de iarnă în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca. Aprinderea zecilor de luminiţe festive, care îmbracă târgul şi dau viaţă fiecărui colţ al pieţei, este un moment aşteptat cu emoţie de miile de oameni care se adună an de an în centrul oraşului (…) Pentru cel de-al doilea an consecutiv, cele două târguri de Crăciun organizate de UNTOLD Universe la Cluj-Napoca – cel din Piaţa Unirii şi cel de pe platoul Sălii Sporturilor ‘Horia Demian’ se află sub conceptul ‘Planeta Crăciun’, care presupune transformarea celor două locuri emblematice din Cluj-Napoca în adevărate tărâmuri de poveste, pline de farmec, de unde nu vor lipsi personaje fantastice şi jucăuşe ce îşi vor face simţită prezenţa pe toată durata târgurilor. ‘Planeta Crăciun’ va aduce în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca o mulţime de surprize, atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari, unele în premieră pentru România”, se mai arată în comunicatul organizatorilor.

Programul evenimentului de pe 22 noiembrie cuprinde: aprinderea luminilor festive (ora 19,00); concert de colinde Kids Sing Academy (ora 19,15); concert Carla’s Dreams (ora 19,30); concert Andreea Şilochi (ora 20,30).

Printre altele, pentru vizitatori este pregătită o roată panoramică „cu un spectacol de lumini unic în România”, iar pentru cei mici caruselul de poveste şi sania VR, care îi va purta într-o aventură fantastică pe drumul renilor spre casa lui Mos Crăciun din Laponia – totul prin magie virtuală.

De asemenea, cei cu spirit de competiţie vor găsi standuri cu jucării de pluş gigantice, cu tematică de Crăciun, oferite celor care îşi dovedesc îndemânarea la probele speciale.

„Anul acesta, din grija pentru producătorii locali care vor fi în cadrul târgului zi de zi, până pe 1 ianuarie, organizatorii au amplasat căsuţele cu bunătăţi într-un cerc astfel încât vizitatorii să poată explora cu usurinţă cadourile, mâncărurile si băuturile oferite de acestia. Mai mult, vizitatorii vor putea savura vinul fiert sau o porţie delicioasă de mâncare lângă focurile special amenajate, care aduc aminte de povestile la gura sobei din copilărie”, mai menţionează organizatorii. AGERPRES / (AS – autor: Marius Septimiu Avram, editor: Marius Frăţilă)

