Subprefectul de Olt Ana Maria Ciaușu a demisionat din PNL

Subprefectul Ana Maria Ciauşu a anunţat vineri că a demisionat din PNL Olt, partid în care a ocupat timp de mai mulţi ani funcţia de secretar general al filialei judeţene, transmite Agerpres.

„Astăzi, 03.11.2023, am demisionat din calitatea de membru al Partidul National Liberal, filiala Olt! De ce? Pentru că…. Am trăit până la vârsta asta asumând în toate cazurile în care aş fi putut afecta pe cineva sintagma ‘tăcerea e de aur’! Şi am spus ce am avut de spus fie în particular interlocutorului de discuţie, fie în cadrul instituţional în care m-am găsit fără să fac alte comentarii sau declaraţii publice. Dar, pentru că de foarte mult timp ceea ce (mi) se întâmplă în organizaţia PNL Olt mă afectează (interpretaţi în ce sens doriţi lucrul acesta), am decis azi să fac public un mesaj pe care i l-am transmis preşedintelui interimar al PNL Olt şi, odată cu acest mesaj, i-am transmis şi demisia mea (fie şi în politică, ce e prea mult, e prea mult şi de neacceptat). Mulţumesc tuturor colegilor care au muncit cot la cot cu mine (asta înseamnă că unii au mimat munca şi au cules doar roadele) timp de peste 10 ani de zile, cu credinţă, devotament şi loialitate faţă de acest partid ai cărui lideri nu mai ştiu sau nu mai vor sau nu au interes (alegeţi ceea ce consideraţi potrivit) să ţină oamenii uniţi într-o echipă din care să nu le fie ruşine că fac parte!”, a scris Ana Maria Ciauşu într-un mesaj postat pe facebook.