Formula 1: George Russell, în pole position la Marele Premiu al Canadei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Britanicul George Russell (Mercedes) va porni din pole position în Marele Premiu al Canadei, la Montreal, a zecea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pentru Russell este primul pole position din acest sezon.

„A fost o zi fantastică, în faţa acestui public extraordinar! Până să obţin pole position-ul, ultimul tur a fost unul dintre cele mai palpitante din viaţa mea. Ştiam că acest tur va fi unul extraordinar”, a declarat Russell.

Pe locul doi în calificările de sâmbătă s-a clasat Max Verstappen (Red Bull), pe trei a terminat Oscar Piastri (McLaren), pe patru Kimi Antonelli (Mercedes), pe cinci Lewis Hamilton (Ferrari), pe şase Fernando Alonso (Aston Martin), pe şapte Lando Norris (McLaren), pe opt Charles Leclerc (Ferrari), pe nouă Isack Hadjar (Racing Bulls) şi pe zece Alexander Albon (Williams).

The starting grid for the 2025 Canadian Grand Prix

Russell and Verstappen on the front row #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/JdWtO1kyO8

— Formula 1 (@F1) June 14, 2025