SUA: Oficialii vor acces sporit la conturile sociale. Ce cred criticii

Oficialii din domeniul imigrației din Statele Unite cer publicului și agențiilor federale să comenteze o propunere de colectare a conturilor de pe rețelele sociale de la persoanele care aplică pentru beneficii precum green card-uri sau cetățenie americană, pentru a se conforma unui ordin executiv al președintelui Donald Trump. Anunțul a provocat îngrijorări din partea susținătorilor imigrației și libertății de exprimare care se tem de extinderea supravegherii platformelor de media sociale, în contextul în care, de când Trump a revenit la Casa Albă, au avut loc mai multe incidente în care deținători de vize valabile, aplicanți de azil sau turiști străini au fost opriți la punctele de trecere a frontierei în Statele Unite sau au fost reținuți de autoritățile americane și sunt pe punctul de a fi deportați.

Ce vrea guvernul SUA

Autoritățile americane au anunțat că vor mai mult acces la platformele sociale ale viitorilor cetățeni ai Statelor Unite. Astfel, la începutul lunii martie, Department of Homeland Security (Departamentul pentru Securitatea Internă) a emis un anunț de 60 de zile pentru a solicita comentarii publice privind planul de conformare cu ordinul executiv al președintelui Trump intitulat “Protecting the United States from Foreign Terrorists and Other National Security and Public Safety Threats” sau “Protejarea Statelor Unite de teroriștii străini și alte amenințări la adresa securității naționale și a siguranței publice”.

Documentul prevede “standarde uniforme de verificare” și examinarea persoanelor pentru motive de inadmisibilitate în SUA, precum și verificarea identității și “screening național de securitate.” Planul dorește colectarea conturilor de pe rețelele sociale și a numelor platformelor, dar nu și a parolelor.

Politica propusă ar solicita persoanelor să împărtășească conturile lor de pe rețelele sociale atunci când aplică pentru cetățenia americană, green card, azil și alte beneficii de imigrare. Proiectul este deschis pentru comentarii publice până pe 5 mai.

“Cerințele de bază care sunt în vigoare în acest moment sunt că persoanele care aplică pentru vize de imigrare și non-imigrare trebuie să furnizeze conturile lor de pe rețelele sociale,” a declarat Rachel Levinson-Waldman, directoarea programului Liberty and National Security la Brennan Center de la New York University. “Aș vedea acest lucru afectând pe cineva care a venit în țară înainte ca colectarea conturilor de pe rețelele sociale să înceapă, astfel încât nu le-a furnizat înainte și acum este obligat să le ofere. Sau poate le-a furnizat înainte, dar utilizarea rețelelor sociale s-a schimbat.”

“Această politică extinsă le colectează de la toți cei care aplică pentru orice tip de beneficiu de imigrare, inclusiv persoanele care au fost deja verificate destul de detaliat,” a adăugat experta.

În opinia lui Levinson-Waldman, acest lucru indică utilizarea tot mai mare a rețelelor sociale pentru a “lua decizii de mare risc despre oameni,” alături de alte semnale trimise de Administrația,Trump cum ar fi reținerea persoanelor și revocarea vizelor pentru studenți care au participat la proteste în campusuri, considerate de guvern ca fiind antisemite și simpatizante ale grupului terorist palestinian Hamas.

Un purtător de cuvânt al United States Citizenship and Immigration Service – Serviciul de Cetățenie și Imigrare (USCIS) a declarat că agenția dorește să “consolideze detectarea fraudelor, să prevină furtul de identitate și să susțină aplicarea măsurilor riguroase de verificare și screening la cel mai înalt nivel posibil.”

“Aceste eforturi asigură că persoanele care solicită beneficii de imigrare pentru a trăi și lucra în Statele Unite nu reprezintă o amenințare la siguranța publică, nu subminează securitatea națională și nu promovează ideologii anti-americane dăunătoare,” a afirmat el. USCIS estimează că modificarea propusă ar afecta aproximativ 3,6 milioane de persoane.

Temeri

Potrivit celor de la AP, anunțul din 5 martie a stârnit îngrijorări din partea susținătorilor imigrației și libertății de exprimare, deoarece pare să extindă supravegherea guvernamentală a rețelelor sociale asupra persoanelor deja verificate și aflate legal în SUA, precum solicitanții de azil, cei care aplică pentru green card și cetățenie – și nu doar asupra celor care aplică pentru intrarea în America.

Agenția de presă a precizat însă că monitorizarea rețelelor sociale de către oficialii din domeniul imigrației din Statele Unite este o practică implementată de mai bine de un deceniu, încă din al doilea mandat al Administrației Obama și s-a intensificat în timpul primului mandat al lui Trump.

Astfel, potrivit informațiilor furnizate de Brennan Center for Justice, guvernul de la Washington a început să intensifice utilizarea rețelelor sociale pentru verificarea imigrației în 2014, sub administrația președintelui Barack Obama.

La sfârșitul anului 2015, Departamentul pentru Securitatea Internă a început “atât verificarea manuală, cât și automată a conturilor de pe rețelele sociale ale unui număr limitat de persoane care aplicau pentru a călători în Statele Unite, prin diverse programe-pilot nepublice,” a explicat institutul nonpartizan de drept și politică pe pagina sa oficială de internet.

În mai 2017, Departamentul de Stat al SUA a emis un anunț de urgență pentru a crește verificarea solicitanților de vize. Brennan, alături de alte grupuri de drepturi civile și apărare a drepturilor omului, s-a opus acestei măsuri, susținând că este “excesiv de împovărătoare și vagă, are potențialul de a limita libertatea de exprimare, este discriminatorie față de musulmani și nu aduce niciun beneficiu în materie de securitate.”

Două ani mai târziu, Departamentul de Stat a început să colecteze conturile de pe rețelele sociale ale “aproape tuturor străinilor” care aplicau pentru vize pentru a călători în SUA – aproximativ 15 milioane de persoane pe an.

Criticii sunt îngrijorați însă din cauza dorinței guvernului american de a avea acces sporit la media socială a milioane de persoane.

“Rețelele sociale sunt ca o ciorbă, atât de multe informații diferite – unele dintre ele sunt fiabile, altele nu. Unele pot fi atribuite clar unei persoane, altele nu. Și poate fi foarte greu de interpretat,” a spus Levinson-Waldman. “Așadar, cred că, ca punct de plecare, utilizarea rețelelor sociale pentru a lua decizii de mare importanță este destul de îngrijorătoare.”

Apoi există temeri legate de utilizarea inteligenței artificiale de către guvernul american în aceste cazuri. Instrumentele de inteligență artificială folosite pentru a analiza potențial milioane de conturi de pe rețelele sociale au evoluat în ultima decadă, deși experții avertizează că astfel de instrumente au limite și pot face greșeli.

Leon Rodriguez, care a fost director al USCIS între 2014 și 2017 și acum activează ca avocat specializat în imigrație, a spus că, deși inteligența artificială ar putea fi utilizată ca un instrument de verificare preliminară, nu crede că “suntem undeva aproape de momentul în care AI va putea exercita judecata unui ofițer antrenat în detectarea fraudelor și securitate națională” sau a unei persoane dintr-o agenție de informații.

“Este, de asemenea, posibil ca AI să piardă lucruri,” a adăugat el. “Pentru că AI este încă foarte mult ghidat de criterii de căutare specifice și este posibil ca aceste criterii de căutare să nu identifice conținutul acționabil.”

În sfârșit, există îngrijorări semnificative legate de problema Primului Amendament, afirmă grupurile care apără libertatea de exprimare.

“Este în general un lucru bine stabilit că persoanele din SUA au drepturi garantate de Primul Amendament,” a spus experta. Acest lucru include și persoanele care nu sunt cetățeni americani. “Și, evident, există modalități complicate prin care acest lucru se aplică. De asemenea, există o autoritate destul de largă pentru guvern de a face ceva de genul revocării vizei cuiva, dacă nu ești cetățean, guvernul poate lua măsuri – dar, în general, cu excepții foarte restrânse, acest lucru nu poate fi făcut pe baza unui discurs care ar fi protejat (de Primul Amendament).”

Reamintim că Primul Amendament la Constituția Statelor Unite ale Americii este o parte fundamentală a așa-numitei Bill of Rights (Declarația Drepturilor) și garantează libertăți esențiale, inclusiv libertatea de exprimare, libertatea religioasă, dreptul de a se aduna și protesta pașnic și dreptul de a adresa petiții guvernului.

Textul complet al Primului Amendament este următorul: “Congresul nu va face nicio lege privind stabilirea unei religii sau interzicerea libertății de conștiință, sau reducerea libertății de exprimare sau a presei, sau dreptul poporului de a se aduna pașnic și de a solicita guvernului să răspundă petițiilor sale.”

Colectarea de date

Intențiile Administrației Trump de a extinde colectarea datelor de pe conturile sociale ale viitorilor cetățeniei ai Statelor Unite au o semnificație majoră. Administrația Trump a citat datele electronice, găsite în timpul examinării telefoanelor mobile, ca motiv pentru a reține și deporta rezidenți sau turiști din SUA în cadrul politicilor sale anti-imigrație în creștere.

U.S. Customs and Border Protection sau Agenția pentru Protecția Vămii și a Frontierei din SUA (CBP) are autoritatea de a efectua percheziții ale dispozitivelor fără mandat la graniță, inclusiv în aeroporturile internaționale, conform Electronic Frontier Foundation (EFF).

“Agenții de frontieră nu pot refuza unui cetățean american admiterea în țară,” a precizat un ghid EFF despre confidențialitatea digitală. “Totuși, dacă un vizitator străin refuză (să-și arate datele de pe telefonul mobil sau alte dispozitive electronice), un agent poate să-i refuze intrarea în Statele Unite. Dacă un rezident permanent legal refuză acest lucru, agenții pot ridica întrebări complicate despre statutul lor continuu ca rezidenți.”

Instanțele din SUA au emis decizii diferite cu privire la perchezițiile dispozitivelor la punctele de intrare, a relatat The Verge.

Experții afirmă că oficialii americani pot cere persoanelor să deblocheze telefoanele mobile folosind recunoașterea facială și identificarea prin amprente, dar nu și prin coduri numerice.

“Un ofițer de poliție nu te poate obliga să introduci codul tău de acces/parola pentru a debloca telefonul mobil, deoarece acest lucru te-ar forța să produci conținutul minții tale,” conform Berry Law din Nebraska și Iowa. “Al Cincilea Amendament protejează împotriva acestui tip de auto-incriminare.”

Furnizarea amprentelor nu este considerată un “act testimonial,” a precizat și firma de avocatură ESS Law Partners din Houston. Împărtășirea unui cod de acces dezvăluie “cunoștințe explicite” și, prin urmare, este considerată testimonială.

Potrivit datelor oficiale, agenții CBP au efectuat 47.047 de căutări ale dispozitivelor electronice, ceea ce reprezintă mai puțin de 0,01% din pasagerii care au sosit în anul fiscal 2024. Dintre aceștia, aproximativ 10.500 au fost cetățeni americani și 36.500 non-cetățeni ai SUA.

Căutările de bază ale platformelor sociale au fost efectuate pe 42.725 de dispozitive, iar căutări avansate ale mediilor sociale au fost făcute de agenții americani pe 4.322 de dispozitive.

Val de incidente

Așa cum am scris într-un material recent, străinii – indiferent că sunt turiști, solicitanți legali de azil sau deținători de rezidență în America – au probleme tot mai mari la intrarea în Statele Unite. Analiștii cred că incidentele dezvăluie o abordare mult mai agresivă din partea lui Trump față de problemele legate de imigrație decât în prima sa președinție.

# În februarie, o americană și logodnicul ei german au trăit “un coșmar” după ce s-au întors cu mașina din Mexic. Agenții de frontieră americani au încătușat-o pe Lennon Tyler, cetățean american, și au legat-o cu lanțuri de o bancă, în timp ce logodnicul ei, Lucas Sielaff, a fost acuzat că a încălcat regulile permisului său de turist de 90 de zile în SUA, potrivit declarațiilor cuplului.

Ambii turiști germani au intrat în Statele Unite prin așa-numitul Visa Waiver Program de scutire de viză, disponibil pentru un grup select de țări, în mare parte din Europa și Asia, ale căror cetățeni pot călători în SUA pentru afaceri sau turism timp de până la 90 de zile fără viză. Solicitanții se înregistrează online prin intermediul Electronic System for Travel Authorization (Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei).

Chiar dacă sunt autorizați să călătorească în baza acestui sistem, ei pot fi totuși împiedicați să intre în America. Oficialii americani beneficiază de o autoritate largă de a le permite sau nu intrarea pe teritoriul Statelor Unite.

# Unui om de știință francez i-a fost, de asemenea, refuzată recent intrarea în Statele Unite pentru a participa la o conferință, în circumstanțe controversate. Măsura ar fi fost luată deoarece cercetătorul și-ar fi exprimat o opinie personală cu privire la politica Administrației Trump în domeniul cercetării, a spus ministrul Învățământului și Cercetării din Franța.

Un reprezentant al Homeland Security a negat însă vehement acuzația guvernului de la Paris și a spus că interdicția nu are nicio legătură cu Trump.

Purtătoarea de cuvânt Tricia McLaughlin a scris pe rețelele sociale că “cercetătorul francez în cauză avea pe dispozitivul său electronic informații confidențiale de la Laboratorul Național Los Alamos – încălcând un acord de confidențialitate – lucru pe care a recunoscut că l-a luat fără permisiune și a încercat să-l ascundă.”

# Ministerul de externe de la Londra a confirmat la începutul acestei luni că oferă asistență unui cetățean britanic reținut la graniță, după ce au apărut informații potrivit cărora o turistă de 27 de ani ar fi fost ținută în detenție timp de două săptămâni când a încercat să reintre în SUA, în urma unor probleme cu viza la frontiera canadiană.

Becky Burke, o călătoare din Țara Galilor care traversa America de Nord, a fost oprită la granița dintre SUA și Canada la 26 februarie și reținută timp de aproape trei săptămâni într-un centru de detenție din statul Washington, a scris tatăl ei, Paul Burke, pe Facebook. Potrivit acestuia, fiica sa a fost “traumatizată” după ce a fost transportată “în lanțuri la picioare, lanțuri în jurul taliei și cătușe,” precum Hannibal Lecter.

# O antreprenoare din Vancouver (Canada) a fost reținută în mod neașteptat de oficialii americani din domeniul imigrației, în timp ce încerca să treacă granița din Mexic având asupra sa o ofertă de muncă și documentele necesare pentru viză. Jasmine Mooney, o consultantă de afaceri în vârstă de 35 de ani și cofondatoare a unui brand de băuturi, a fost reținută în condiții pe care susținătorii săi le descriu drept “inumane,” fără ca CBP să ofere o explicație clară pentru arestarea sa.

# Într-un alt caz care a provocat vâlvă peste ocean, doctorița Rasha Alawieh, un medic la Brown Medicine din Rhode Island, a fost reținută recent pe Aeroportul Logan din Boston la întoarcerea dintr-o călătorie în Liban. În ciuda unui ordin judecătoresc care bloca expulzarea sa și a deținerii unui viza H1-B “valabile,” Alawieh a fost forțată să părăsească țara.

Departamentul de Securitate Internă a precizat ulterior că doctorița a recunoscut că a mers în Liban ca să asiste la funeraliile liderului Hezbollah, Hassan Nasrallah.

# Mahmoud Khalil, un activist palestinian, a fost arestat de autoritățile federale de imigrație americane în New York. Khalil, fost student la Columbia University până în decembrie trecut, a fost reținut în apartamentul său, care aparținea universității, de agenți ai ICE.

Potrivit avocatei sale, Amy Greer, agentul ICE cu care aceasta a vorbit telefonic i-a spus că arestarea a fost efectuată la ordinul Departamentului de Stat pentru a-i revoca viza de student, iar mai târziu, după ce avocata a menționat că Khalil era rezident permanent cu carte verde, agentul a spus că aceasta a fost și ea revocată.

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului pentru Securitate Internă a confirmat arestarea, spunând că aceasta a fost realizată “în sprijinul ordonanțelor executive ale președintelui Trump care interzic antisemitismul.”

Analiștii citați de AP au afirmat că incidentele de felul celor descrise mai sus sunt semne ale unei politici agresive a Administrației de la Washington în ceea ce privește imigrația.

Pedro Rios, directorul organizației non-profit American Friends Service Committee, care oferă ajutor imigranților, a declarat că, în cei 22 de ani în care a lucrat la graniță, nu a mai văzut vreodată călători din Europa de Vest și Canada – aliați de lungă durată ai SUA – să fie încarcerați, așa cum s-a întâmplat în ultimele săptămâni.

“Singurul motiv pe care îl văd este existența unei atmosfere mult mai fervente împotriva imigranților,” a spus Rios.

Iar Noor Zafar, avocat senior la Immigrants’ Rights Project din cadrul American Civil Liberties Union a afirmat: “Poveștile sunt cu siguranță îngrijorătoare. Cred că suntem într-o perioadă în care se implementează politici mai agresive la frontieră. Și cred că acest lucru necesită ca oamenii să ia măsuri suplimentare de precauție.”

În contextul intensificării măsurilor stricte de aplicare a legislației privind imigrația sub Administrația Trump, un număr tot mai mare de țări și-au avertizat cetățenii cu privire la posibile probleme pe care le-ar putea întâmpina dacă călătoresc în Statele Unite.

Germania, Regatul Unit, Danemarca și Finlanda se numără printre țările care și-au actualizat recent recomandările de călătorie pentru SUA. Astfel, Germania a subliniat că deținerea unei vize americane nu garantează automat intrarea, iar oficialii de la controlul de frontieră din SUA au ultimul cuvânt; recomandarea actualizată pentru deținătorii de pașapoarte britanice le atrage atenția că trebuie “să respecte toate condițiile de intrare, viză și alte cerințe impuse;” iar Finlanda și Danemarca și-au îndreptat avertismentele către călătorii transgender și nonbinari, ale căror pașapoarte ar putea fi supuse unor verificări suplimentare de către agenții americani de frontieră.

Surse: AP, Brennan Center, Axios, The Hill, federalregister.gov, regulations.gov, eff.org, jsberrylaw.com, esslawpartners.com, cbp.gov