STUDIU Tații au un „efect unic” asupra rezultatelor la învățătură ale copiilor, în școala primară

Copiii ai căror tați le citesc și se joacă cu ei înregistrează o creștere “ușoară, dar semnificativă” a rezultatelor la învățătură, în școala primară, susține un nou studiu realizat de specialiști de la Universitatea din Leeds, citat de The Guardian. Potrivit studiului, fie și numai 10 minute pe zi de activități tată-copil au rezultate, relatează Edupedu.ro.

Potrivit studiului, activitățile copiilor împreună cu tatăl au un efect “unic și important” asupra rezultatelor educaționale. Atunci când au loc în faza preșcolară, ele produc un avantaj educațional copiilor în primul an de școală, iar o implicare a tatălui atunci când copilul are cinci ani duce la performanțe mai bune atunci când copilul are șapte ani, efectul fiind mai pronunțat în cazul matematicii.

Studiul afirmă că, în timp ce activitățile cu tații au un impact asupra rezultatelor educaționale, mamele au un impact mai puternic asupra comportamentelor emoționale și sociale ale copiilor.

Autorii studiului recomandă ca școlile și grădinițele să solicite, dacă pot, contactele ambilor părinți, pentru a dezvolta strategii pentru o implicare mai mare și a taților.

