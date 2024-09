STUDIU Peste 10 mii de cărți, interzise în SUA într-un singur an, în creștere puternică față de anul precedent / În state conduse de republicani sunt vizate cărți cu personaje sau teme LGBTQ+ sau cărți despre rasism cu personaje de culoare

Peste 10 000 de cărți au fost interzise în școlile publice din SUA în perioada 2023-2024, potrivit unui raport, marcând o creștere puternică față de anul precedent, pe măsură ce statele conduse de republicani adoptă noi legi de cenzură, relatează The Guardian.

Studiul realizat de PEN America a sugerat că interzicerea cărților aproape s-a triplat la nivel național, de la 3.362 în anul precedent.

Cel puțin 13 titluri au fost interzise pentru prima dată, inclusiv cartea lui Alex Haley, Roots: The Saga of an American Family (Saga unei familii americane), care descrie călătoria unei persoane înrobite din Africa în SUA, și Go Tell It on the Mountain (Spune-o pe munte), de James Baldwin, aclamată lucrare semi-autografică a cărei acțiune se petrece în Harlem, New York.

PEN America, o organizație non-profit dedicată libertății de exprimare, a declarat că aproximativ 8.000 de cazuri de interzicere a cărților au avut loc în Florida și Iowa, deoarece ambele state au aplicat legi radicale care vizează materialele de clasă.

„Legislația de stat a fost, de asemenea, deosebit de critică în accelerarea interdicțiilor de carte, facilitând eliminarea cărților din școli fără un proces echitabil sau, în unele cazuri, fără niciun fel de proces formal”, a declarat PEN America.

Legea din Iowa, semnată în 2023, interzice materialele despre orientarea sexuală și identitatea de gen înainte de clasa a șaptea. De asemenea, legislația interzice în mod explicit cărțile care descriu acte sexuale din bibliotecile și sălile de clasă K-12.

În Florida, orice carte contestată pentru că include „comportament sexual” este retrasă în timpul revizuirii. Astfel de orientări au condus la o creștere accentuată a numărului de cărți interzise, a raportat PEN America.

Ambele state s-au confruntat cu procese legate de aceste legi controversate.

Edituri importante, profesori LGBTQ+, elevi și părinți au intentat proces pentru ca legea din Iowa să fie anulată definitiv. Însă o curte federală de apel a anulat o interdicție temporară privind interdicțiile de carte din Iowa, permițând ca legea să continue să producă efecte. Sunt așteptate alte proceduri judiciare.

De asemenea, șase edituri importante au dat în judecată Florida din cauza interdicției „neconstituționale” a cărților, după ce sute dintre titlurile lor au fost retrase din bibliotecile școlare.

Utah, Carolina de Sud și Tennessee au adoptat recent interdicții de carte. Utah, în special, are unul dintre cele mai „extreme” proiecte de lege, a declarat PEN America, referindu-se la legea HB 29, care prevede că o carte trebuie retrasă din toate școlile din stat dacă cel puțin trei districte au considerat că titlul este un „material obiectiv sensibil”.

Interdicțiile de carte au continuat să vizeze în mod covârșitor poveștile axate pe persoanele LGBTQ+ și persoanele de culoare, potrivit PEN America.

„În parte din cauza vizării conținutului sexual, creșterea evidentă include cărți care prezintă romanță, cărți despre experiențele sexuale ale femeilor și cărți despre viol sau abuz sexual, precum și atacuri continue asupra cărților cu personaje sau teme LGBTQ+ sau cărți despre rasă sau rasism și care prezintă personaje de culoare”, a declarat acesta.

Acesta a precizat că va publica o numărătoare finală a numărului de cărți interzise în toamnă.

Între timp, acțiunile în justiție au ajutat la restaurarea cărților în unele municipalități. Un comitat din Florida a reintrodus 36 de cărți care fuseseră eliminate anterior după ce a soluționat un proces intentat de o coaliție de părinți, elevi și autori.