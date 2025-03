STUDIU O portocală pe zi poate reduce riscul de depresie cu 20%

Consumul zilnic al unei portocale poate reduce riscul de depresie cu 20%, potrivit unui studiu publicat în Microbiome. Acest efect ar putea fi explicat prin faptul că citricele stimulează creșterea bacteriei Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii), un tip de bacterie prezent în intestinul uman, care influențează producția neurotransmițătorilor serotonină și dopamină—doi compuși biologici cunoscuți pentru rolul lor în îmbunătățirea stării de spirit, potrivit MedicalXpress.

Studiul a fost condus de Raaj Mehta, instructor în medicină la Harvard Medical School și medic la Massachusetts General Hospital. Într-un interviu editat pentru The Gazette, Mehta discută principalele concluzii ale cercetării.

Ce a inspirat acest studiu

În 2016, Mehta alături de un doctorand au aprofundat literatura de specialitate despre depresie în care au găsit posibilitatea ca citricele să reducă riscul de depresie. Mai departe, ei au apelat la un set de date, care provine din Nurses’ Health Study II (NHS2), un studiu început în 1989, care urmărește identificarea factorilor de risc pentru principalele boli cronice la femei.

Studiul include peste 100.000 de femei, care, la fiecare doi ani, oferă cercetătorilor informații detaliate despre stilul lor de viață, dietă, utilizarea medicamentelor și starea de sănătate.

Cât de mare este acest efect

Consumul unei portocale pe zi poate reduce riscul de depresie cu aproximativ 20%, iar efectul pare să fie specific citricelor. Analiza consumului total de fructe sau legume, sau alte fructe individuale precum merele sau bananele, nu arată nicio relație între aport și riscul de depresie.

„Este dificil să comparăm eficiența citricelor cu antidepresivele tradiționale, cum ar fi inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), deoarece noi vorbim despre prevenirea depresiei, în timp ce aceste medicamente sunt utilizate pentru tratarea depresiei deja instalate. În viitor, consumul de citrice ar putea face parte dintr-o strategie de gestionare a depresiei, alături de aceste medicamente tradiționale. Însă, este nevoie de mai multe cercetări înainte de a trage o concluzie clară”, a declarat Raaj Mehta.

Cum funcționează acest mecanism? Cum poate consumul de portocale să reducă riscul de depresie

Un aspect unic al studiului este că un subset de participanți din Nurses’ Health Study II (NHS2) a oferit mai multe probe de scaun pe parcursul unui an. Folosind secvențierea ADN-ului din aceste probe, cercetătorii au analizat legătura dintre consumul de citrice și anumite specii de bacterii din microbiomul intestinal.

O specie de bacterii s-a remarcat—Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii). Aceasta era mai abundentă la persoanele care nu sufereau de depresie, iar consumul ridicat de citrice era, de asemenea, asociat cu niveluri crescute ale F. prausnitzii. Așadar, potrivit spuselor lui Mehta, această bacterie ar putea fi legătura dintre consumul de citrice și sănătatea mentală.

„Pentru că NHS2 include doar femei, am vrut să confirmăm rezultatele într-un studiu cu bărbați. Astfel, am folosit un studiu similar, Men’s Lifestyle Validation Study, și am observat aceeași corelație: nivelurile crescute de F. prausnitzii erau invers corelate cu scorurile de risc pentru depresie”, a precizat Mehta.

„Apoi, am investigat cum F. prausnitzii ar putea influența starea de bine. O posibilă explicație este că aceste bacterii folosesc o cale metabolică cunoscută sub numele de ciclul S-adenosyl-L-methionine I, care influențează nivelurile a doi neurotransmițători—serotonina și dopamina—produși de celulele umane din intestin. Acești neurotransmițători reglează procesul digestiv, dar pot ajunge și la creier, unde contribuie la îmbunătățirea stării de spirit.

Există deja atât de multe dovezi care sugerează o legătură puternică între intestin și creier, încât nu am fost surprins să mai descopăr una. În același timp, nu mă așteptam să existe o legătură între citrice și sănătatea mentală. Adesea auzim că peștele este «hrană pentru creier», dar nimeni nu spune același lucru despre portocale.”

În mod similar, F. prausnitzii a fost asociată anterior cu o sănătate bună în alte moduri, cum ar fi reducerea riscului de boli inflamatorii intestinale.

Ce urmează pentru această cercetare?

„Mi-ar plăcea să vedem un studiu clinic care să demonstreze definitiv că consumul de citrice poate reduce riscul de depresie sau chiar să ajute la ameliorarea acesteia în unele cazuri. Există o nevoie enormă de noi tratamente pentru depresie, iar consumul de citrice nu are efecte secundare majore, așa că ar fi interesant de văzut cât de mult poate ajuta această metodă simplă.

Mai larg, sper ca rezultatele noastre să inspire alți cercetători să studieze mai în detaliu legătura dintre dietă și sănătatea mentală. Oamenii știu intuitiv că alimentele pe care le consumăm ne influențează starea de spirit. Avem chiar și un termen pentru acest lucru: comfort foods, alimente care ne fac să ne simțim mai bine pe termen scurt. Dar cercetătorii abia încep să înțeleagă mecanismele specifice din spatele acestui fenomen”, a conchis coordonatorul studiului.