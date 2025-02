STUDIU Marte ar fi putut avea plaje „de vacanţă”, oceane cu valuri şi vânt / Roverul Zhurong a descoperit dovezi că Planeta Roșie a găzduit cândva cantități mari de apă lichidă

O echipă internaţională de oameni de ştiinţă a analizat datele colectate de roverul chinez Zhurong şi a descoperit dovezi care sugerează că Planeta Roşie a avut cândva plaje, oceane cu valuri şi vânt, conform unui studiu publicat luni, transmite marţi agenţia DPA, citată de Agerpres.

Cercetători de la universităţi din Statele Unite şi China au studiat datele colectate de roverul Zhurong, care a asolizat în 2021 într-o zonă a planetei Marte denumită „Utopia Planitia”.

Roverul a fost trimis cu misiunea de a căuta semne de apă sau de gheaţă străveche pe această planetă şi a colectat date despre geologia împrejurimilor folosind radare cu frecvenţă joasă şi înaltă.

„Găsim locuri pe Marte care arătau ca nişte plaje antice şi delte fluviale antice”, a declarat Benjamin Cardenas, coautor al studiului şi profesor asistent de geologie la universitatea americană Penn State.

„Am găsit dovezi pentru vânt, valuri, nu lipseşte nisipul – o adevărată plajă în stil plajă de vacanţă”, a adăugat el.

„Diverse observaţii sugerează că au existat cândva cantităţi mari de apă lichidă pe suprafaţa marţiană, însă natura şi soarta acestei ape sunt incerte”, au scris cercetătorii în publicaţia ştiinţifică Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

„Această descoperire implică existenţa în trecut a unui corp mare de apă, susţinând ipoteza unui fost ocean în câmpiile nordice de pe Marte”, au precizat oamenii de ştiinţă.

Conform lui Cardenas, datele au dezvăluit depozite sedimentare subterane cu o structură stratificată similară plajelor de pe Pământ, inclusiv depozite înclinate în jos, spre posibile foste oceane.

„Acest lucru ne-a atras atenţia imediat, deoarece sugerează că au existat valuri, ceea ce înseamnă că a existat o interfaţă dinamică între aer şi apă”, a spus cercetătorul, adăugând că descoperirea susţine ipoteza că un ocean vast acoperea cândva o mare parte din Polul Nord al planetei Marte.

Michael Manga de la Universitatea din California, Berkeley, a declarat că „radarul sol-penetrant de pe Zhurong ne oferă o imagine a subsolului planetei, ceea ce ne permite să facem cercetări geologice pe care nu le-am fi putut realiza înainte”.

„Toate aceste progrese incredibile în domeniul tehnologiei au făcut posibile cercetări ştiinţifice de bază, care dezvăluie o sumedenie de noi informaţii despre Marte”, a adăugat Manga.

Într-un studiu publicat în revista Scientific Reports la sfârşitul anului trecut, cercetătorii au declarat că datele obţinute de roverul Zhurong şi de sonde spaţiale plasate pe orbita marţiană au indicat prezenţa unor caracteristici geologice ce indică o străveche linie de coastă. Conform oamenilor de ştiinţă, datele transmise de sonda chineză Tianwen-1 Orbiter, sonda NASA Mars Reconnaissance Orbiter şi de Zhurong – un rover robotizat cu şase roţi – au indicat existenţa unui ocean de apă într-o perioadă în care Marte ar fi putut deveni deja rece şi aridă şi să îşi fi pierdut o mare parte din atmosferă. Ei au descris caracteristici de suprafaţă, precum jgheaburi, canale de sedimente şi formaţiuni de vulcani de noroi care indică o linie de coastă, cu dovezi ale unor medii marine de mică şi de mare adâncime. Acel ocean pare să fi dispărut în urmă cu circa 3,42 miliarde de ani, au adăugat autorii cercetării.

La fel ca Terra şi celelalte planete din Sistemul Solar, Marte s-a format în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani. În momentul în care se pare că acel ocean a existat, Marte ar fi putut începe deja tranziţia şi să se îndepărteze de statutul său de planetă ospitalieră.

Apa este considerată un ingredient cheie pentru viaţă, iar prezenţa în trecut a unui ocean ridică perspectiva ca Marte să fi fost capabilă, cel puţin la un moment dat, să găzduiască viaţă microbiană.

Un alt studiu, publicat în luna august şi bazat pe date seismice obţinute de modulul de asolizare robotizat InSight al NASA, a indicat că un rezervor imens de apă lichidă s-ar putea afla adânc ascuns sub scoarţa marţiană, printre roci eruptive fracturate.