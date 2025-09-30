STUDIU 98% dintre farmacişti au refuzat în ultimul an eliberarea de medicamente din lipsă pe stoc / Aproape 50% din veniturile totale din domeniului farmaceutic sunt concentrate la 5 companii farmaceutice

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În ultimul an 98% dintre farmaciști au fost nevoiți să refuze eliberarea unui medicament compensat din lipsă de stoc, relevă un studiu lansat luni de Colegiul Farmaciștilor din Cluj, în parteneriat cu Colegiul Farmaciștilor Călărași și Colegiul Farmaciștilor Maramureș, anunță Cluj24.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Din perspectiva noastră, a reprezentanților profesiei de farmacist, acest studiu era absolut necesar pentru a contura imaginea actuală a domeniului, pentru a cunoaște clar punctul de la care plecăm acum, în anul 2025.

Rezultatele studiului, analizate pe fiecare palier, precum și opiniile colegilor noștri farmaciști ne vor ajuta să elaborăm propuneri clare pentru autorități și să căutăm soluții pentru ca profesia de farmacist să aibă statutul cuvenit din toate punctele de vedere – în echipa de sănătate, financiar, ca partener în sistemul asigurărilor de sănătate.”, a declarat conf. doamna farmacist Conf. Dr. Elena Dinte, președintele Colegiul Farmaciștilor din Cluj şi vicepreşedinte la Colegiul Farmaciştilor din România.

Potrivit studiului, peste 80% dintre farmaciști au declarat că se confruntă zilnic sau săptămânal cu situația de a refuza eliberarea unui medicament compensat din lipsă de stoc. Doar o mică parte dintre respondenți au semnalat incidente rare.

Studiul mai relevă că aproape 50% din veniturile totale ale domeniului farmaceutic sunt concentrate în mâinile primelor 5 companii farmaceutice.

În ceea ce privește veniturile totale ale firmelor din domeniul farmaceutic din România, compararea datelor din 2014 și 2024 evidențiază o concentrare tot mai pronunțată a pieței.

În 2014, primele cinci companii cumulau aproximativ 24% din venitul total al sectorului, în timp ce în 2024 această pondere a crescut la 45%, evidențiind o polarizare accentuată a pieței. Această evoluție reflect consolidarea sectorului, în care marile companii farmaceutice dețin o proporție tot mai mare din veniturile totale.

Studiul a fost realizat, la solicitarea Colegiul Farmaciștilor Cluj-Napoca, în parteneriat cu Colegiul Farmaciștilor Călărași și Colegiul Farmaciștilor Maramureș, de către Universitatea Babeș-Bolyai, Colegiul Farmaciştilor Din Cluj, Colegiul Farmaciştilor Călărași, Colegiul Farmaciştilor Maramureș, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării – Centrul pentru Studii Internaționale. Cercetarea a inclus opinia a peste 1.000 de respondenți prin intermediul unui chestionar, completată de 10 interviuri cu farmaciști și de un focus-grup cu pacienți din categorii vulnerabile din România.