Stuart Vevers de la brandul Coach aduce generația Z pe podium la Săptămâna Modei de la New York

Modelele care au defilat pentru Coach la Săptămâna Modei de la New York păreau să fi venit direct de pe străzile orașului. Femei și bărbați deopotrivă au purtat tricouri scurte, cercei argintii și genți ținute strâns sub braț, asemănător unui skateboard, în timp ce își făceau loc pe podium în blugi largi care le acopereau adidașii uzați, relatează The Guardian.

Pentru a crea modă relevantă, „trebuie să vorbești cu generația tânără”, a declarat Stuart Vevers, designerul Coach, după prezentare. „De fapt, nu e vorba doar de a vorbi cu ei, ci mai ales de a-i asculta. Ceea ce aud cel mai des de la ei este despre auto-exprimare. Oamenii își arată adevărata identitate și folosesc moda pentru a căpăta încredere în sine.”

Vevers, care colaborează cu Coach din 2013 și a fost decorat anul trecut cu Ordinul Imperiului Britanic (OBE) pentru contribuția sa în modă și relațiile creative dintre Marea Britanie și SUA, a îmbinat silueta preferată de generația Z cu referințe din propria sa tinerețe din anii ’90. Printre sursele sale de inspirație s-au numărat David Lynch și filmul „Kids” (1995) regizat de Larry Clark. De asemenea, prezentarea a avut un moment special: trupa indie Nation of Languagedin Brooklyn, care va deschide viitorul turneu al LCD Soundsystem, a cântat live chiar pe podium.

Ascensiunea Coach în industria modei

Datorită unei creșteri a cererii de 332% într-un singur an, Coach a depășit branduri precum Alaïa, Gucci și Bottega Veneta, devenind al cincilea cel mai popular brand de lux, după Miu Miu, Saint Laurent, Prada și Loewe. Geanta Brooklyn, lansată de Coach, a fost desemnată cel mai dorit produs al trimestrului.

Acest succes reflectă problemele de preț din industria modei de lux. Multe branduri high-end au crescut semnificativ prețurile în ultimii ani, o strategie denumită „greedflation” (inflație generată de lăcomie). Acum, consumatorii suferă de „sticker shock” – sentimentul de șoc la vederea prețurilor ridicate – și evită cumpărăturile.

Prin comparație, prețul relativ accesibil al genții Brooklyn (aproximativ 250 de lire sterline) a transformat-o într-un simbol al tendinței în creștere pentru „lux accesibil”.

„Poate că este ceva foarte american în noi, dar nu mă simt bine să știu că cineva trebuie să economisească trei luni de salariu pentru a cumpăra o geantă.” – Todd Kahn, CEO Coach, pentru Vogue

Sustenabilitatea, o prioritate pentru Coach

Pe podium, multe dintre gențile Coach aveau un aspect vizibil uzat, cu pielea ușor răsucită pe margini și închizătorile din alamă patinate de timp. Această estetică nu este întâmplătoare – Coach s-a conectat cu noile generații printr-un mesaj puternic de sustenabilitate. Brandul oferă servicii de reparații, idei de upcycling și credite în magazin pentru clienții care doresc să refolosească sau să repare gențile existente.

Sub-brandul Coachtopia, lansat în 2023, este un proiect ambițios de modă circulară, bazat pe utilizarea pielii reciclate și a deșeurilor textile. Produsele din această linie sunt concepute pe principiul „monomaterial”, ceea ce înseamnă că fiecare design folosește un singur tip de material acolo unde este posibil, iar mânerele și accesoriile sunt detașabile, facilitând posibilă dezasamblarea și refolosirea.

Coach: o tradiție a modei durabile

Istoria Coach în moda slow fashion datează încă din anii ’40. Cofondatorii Lillian și Miles Cahn au fost inspirați de felul în care mănușile de baseball se înmoaie și se îmbunătățesc odată cu utilizarea, dezvoltând astfel un proces special de tăbăcire care face pielea mai suplă și mai rezistentă la crăpături.

Acum, sub îndrumarea lui Stuart Vevers, brandul continuă să îmbine stilul generației Z cu moștenirea sa de calitate și sustenabilitate, consolidându-și poziția ca lider în luxul accesibil și responsabil.