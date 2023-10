Străzile din Madrid, ocupate de oi mânate de ciobani pe vechile rute de transhumanţă

Behăitul oilor a înlocuit claxoanele maşinilor pe străzile Madridului, duminică, zi în care păstorii şi-au mânat turmele prin centrul oraşului, urmând vechile rute către păşunile de iarnă, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Evenimentul anual a fost reluat în 1994, în cadrul Fiesta de la Trashumancia din capitala Spaniei, după ce parlamentul spaniol a recunoscut rutele tradiţionale de transhumanţă utilizate de păstori pentru turmele lor.

