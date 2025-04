Strategia McLaren după accidentul lui Norris din calificările de la Jeddah

Până acum, weekendul de cursă de la Jeddah a fost unul marcat de tensiune, adrenalină, dar și de un moment mai puțin plăcut pentru McLaren. Lando Norris a făcut un accident în debutul Q3 și va pleca în cursa de duminică de pe locul 10. Cu toate acestea, Zack Brown, șeful echipei de la Woking, spune că pilotul britanic are șansa sa în Marele Premiu din Arabia Saudită.

În timpul Q3, Norris a lovit puternic zidul între virajele 4 și 5, iar sesiunea de calificări s-a încheiat abrupt pentru liderul campionatului mondial de Formula 1. Lando a ieșit teafăr din accident, în timp ce monopostul a fost avariat serios.

Eroare pune o și mai mare presiune pe Norris, cel care își poate pierde locul întâi după cursa de la Jeddah.

„Va fi mai rapid decât poziția din calificări”, este de părere Zack Brown.

„Ne vom concentra pe strategie, va fi probabil o cursă cu o singură oprire, dar în Jeddah sunt șanse mari de safety car.

Dacă prindem momentul potrivit, putem urca destul de mult în clasament”, spune Brown despre tactica pe care echipa o va alege pentru Lando în cursa de duminică, citat de racingnews365.com.

La vârf, bătălia dintre Max Verstappen (va pleca din pole position) și Oscar Piastri (va pleca al doilea în Grand Prix) se anunță una electrizantă.

Zack Brown a mărturisit că se așteaptă la un „duel mare” între cei doi rivali.

Accidentul suferit de Lando Norris în Q3 pe circuitul de la Jeddah

This is the moment that cost Lando Norris a chance at pole position tonight 😮🔽#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QvzYSUYrha

— Formula 1 (@F1) April 19, 2025