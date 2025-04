Verstappen, imperial: Pole position în Arabia Saudită, după ce a învins favorita McLaren

Max Verstappen și-a arătat din plin talentul pe circuitul de la Jeddah, campionul mondial en-titre urmând să plece din pole position în Marele Premiu de Formula 1 din Arabia Saudită.

Olandezul celor de la RedBull l-a învins pentru doar zece miimi pe Oscar Piastri (McLaren), în timp ce podiumul a fost completat de George Russell (Mercedes). Marele Perdant al zilei a fost Lando Norris: a făcut accident în Q3 și va pleca duminică în cursă de pe locul al zecelea.

Marele Premiu de la Jeddah va avea loc duminică, 20 aprilie, de la ora 20:00 (ora României). Cursa va fi în direct pe Antena 3 și pe aplicația Antena Play.

MAX VERSTAPPEN IS ON POLE!! 💨💨 What an incredible lap from the Red Bull driver! 👏#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/NbaPkd2vCb — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

Locul patru pe grila de start i-a revenit lui Charles Leclerc (Ferrari), monegascul fiind urmat de Kimi Antonelli (Mercedes – locul 5), Carlos Sainz (Williams – locul 6), Lewis Hamilton (Ferrari – locul 7), Yuki Tsunoda (RedBull – locul 8), Pierre Gasly (Alpine – locul 9) și Lando Norris (McLaren – fără timp – locul 10).

Accidentul suferit de Lando Norris în Q3

This is the moment that cost Lando Norris a chance at pole position tonight 😮🔽#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QvzYSUYrha — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

Au fost eliminați în Q2

11 Albon

12 Lawson

13 Alonso

14 Hadjar

15 Bearman

Au fost eliminați în Q1

16 Stroll

17 Doohan

18 Hulkenberg

19 Ocon

20 Bortoleto.

MP din Arabia Saudită, rezultate calificări

A tantalising grid is set! 👊 Here’s how the field will line up for tomorrow’s Saudi Arabian Grand Prix 👇#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/SHGqzSMob6 — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

Duminică, 20 aprilie

Cursa / 20:00 / Antena 3, Antena Play direct

Jeddah Corniche Circuit

Primul Grand Prix găzduit: 2021

Lungime circuit: 6.174 kilometri

Distanță totală de parcurs: 308.45 kilometri

Recordul pe tur: 1:30.734 (Lewis Hamilton, Mercedes, în 2021)

Numărul total de tururi: 50

Circuitul dispute de trei zone DRS, sistemul menit să favorizeze depășirile din Formula 1.

Ce a fost la Jeddah în 2024

Cel mai rapid tur: Charles Leclerc, Ferrari (1:31.632, în turul 50)

Pole position: Max Verstappen (RedBull)

Câștigător: Max Verstappen (RedBull), locul doi Sergio Perez (RedBull), locul trei Charles Leclerc (Ferrari).

Clasamentul piloților din Formula 1 după patru etape disputate

1 Lando Norris (McLaren) 77 puncte

2 Oscar Piastri (McLaren) 74

3 Max Verstrappen (RedBull) 69

4 George Russel (Mercedes) 63

5 Charles Leclerc (Ferrari) 32

6 Kimi Antonelli (Mercedes) 30

7 Lewis Hamilton (Ferrari) 25

8 Alexander Albon (Williams) 18

9 Esteban Ocon (Haas) 14

10 Lance Stroll (Aston Martin) 10

11 Pierre Gasly (Alpine) 6

12 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 6

13 Oliver Bearman (Haas) 6

14 Yuki Tsunoda (RedBull) 5

15 Isack Hadjar (Racing Bulls) 4

16 Carlos Sainz (Williams) 1

17 Fernando Alonso (Aston Martin) 0

18 Liam Lawson (Racing Bulls) 0

19 Jack Doohan (Alpine) 0

20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 0.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

După patru etape disputate, McLaren este lider autoritar, cu 151 de puncte adunate.

Echipa din Woking este urmată de Mercedes (93 de puncte) și de RedBull (71 de puncte). Scuderia Ferrari (locul doi la general anul trecut) se află doar pe 4, cu 57 de puncte strânse. 1 McLaren 151 puncte

2 Mercedes 93

3 RedBull Racing 71

4 Ferrari 57

5 Haas 20

6 Williams 19

7 Aston Martin 10

8 Racing Bulls 7

9 Alpine 6

10 Kick Sauber 6. Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1 Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris

China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri

Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen

Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri

Arabia Saudită (Jeddah) – 20 aprilie

Miami (International Autodrome) – 4 mai

Emilia Romagna (Imola) – 18 mai

Monaco (Circuit de Monaco) – 25 mai

Barcelona (Montmelo) – 1 iunie

Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – 15 iunie

Austria (Spielberg) – 29 iunie

Marea Britanie (Silverstone) – 6 iulie

Belgia (Spa-Francorchamps) – 27 iulie

Ungaria (Hungaroring) – 3 august

Olanda (Zandvoort) – 31 august

Italia (Monza) – 7 septembrie

Azerbaijan (Baku) – 21 septembrie

Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie

SUA (Austin) – 19 octombrie

Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie

Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie

Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie

Qatar (Lusail) – 30 noiembrie

Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.