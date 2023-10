Straniul proces dintre Robert De Niro și fosta lui asistentă/ Actorul i-ar fi cerut să facă lucruri precum repararea hainelor, spălatul rufelor și scărpinatul pe spate / Ea îl acuză de comentarii sexiste și că i-a atribuit sarcini ”stereotipice pentru femei”

Robert De Niro (80 de ani) a depus mărturie în prima zi a unui proces civil împotriva unei foste angajate care l-a dat în judecată pe actor pentru discriminare de gen.

Graham Chase Robinson susține că starul a plătit-o insuficient, a făcut comentarii sexiste și i-a atribuit sarcini „stereotipice pentru femei” în timp ce lucra ca executivă.

De Niro a spus că acuzațiile ei sunt „toate prostii” în mărturia pe care reporterii au descris-o ca fiind „morocănoasă” și „morocănoasă”.

El a acuzat-o că a folosit în mod abuziv fondurile companiei și că s-a uitat la Netflix la locul de muncă.

În limitele rezonabilului

Dublul câștigător al premiului Oscar a dat-o în judecată și pe doamna Robinson, asistenta sa executivă de lungă durată, iar procesele ambelor părți sunt audiate într-un proces la New York care se așteaptă să dureze două săptămâni.

De Niro a fost primul martor luni și a fost întrebat despre afirmațiile potrivit cărora el i-a cerut să fie de gardă la orice oră și i-a cerut să facă „orice și orice”.

„I-am cerut să facă orice, în limitele rațiunii – în limitele slujbei sale”, a răspuns actorul, potrivit Deadline, care a precizat că acesta „a răbufnit la avocat”.

El a spus că printre sarcinile ei se numărau programarea, organizarea de călătorii și cumpărarea de cadouri pentru cei dragi. Ea a spus că el i-a cerut, de asemenea, să facă lucruri precum repararea hainelor, spălatul rufelor și scărpinatul pe spate.

„Nu este ca și cum i-aș spune să iasă și să răzuiască podelele, să dea cu mopul”, a declarat el în fața instanței.

El a spus că o suna pe doamna Robinson doar la ore „civilizate”, cu excepția unei ocazii în care a sunat-o la ora 04:00 pentru a-l ajuta să ajungă la spital după ce a avut un accident.

Associated Press a declarat că el „a răbufnit cu furie” când a fost întrebat despre acest lucru. „Asta a fost o dată când mi-am rupt spatele căzând pe scări!”.

De asemenea, doamna Robinson a susținut că De Niro și compania sa Canal Productions i-au permis partenerei actorului, Tiffany Chen, „să o vizeze cu acuzații false privind un interes romantic pentru De Niro”, ceea ce a dus la destituirea ei din atribuțiile de serviciu ca represalii.

Avertismentul judecătorului

„Am vrut ca toată lumea să fie fericită și să se joace frumos”, a spus el, potrivit Hollywood Reporter. „Din nefericire, asta nu s-a întâmplat”.

La un moment dat, judecătorul Lewis J Liman le-a spus lui De Niro și avocatului doamnei Robinson să nu ridice vocea și să vorbească mai încet, a precizat publicația.

Doamna Robinson a devenit asistenta actorului în 2008, înainte de a fi promovată în funcția de vicepreședinte de producție și finanțe la Canal.

Ea a plecat în 2019 și a susținut că acesta i-a făcut „comentarii vulgare, nepotrivite și de gen” și că a tratat-o ca pe o „soție de birou”. De Niro a negat acuzațiile ei și urmează să continue să depună mărturie marți.

În vârstă de 80 de ani este cunoscut pentru filme precum The Godfather Part II, Taxi Driver și Raging Bull, iar în prezent poate fi văzut în cel mai recent film al lui Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.

Doamna Robinson îl dă în judecată pe actor pentru daune de 12 milioane de dolari (9,8 milioane de lire sterline) pentru suferință emoțională severă și prejudicii de reputație.

Canal a dat-o în judecată pe doamna Robinson pentru 6 milioane de dolari (4,9 milioane de lire sterline), acuzând-o că a transferat în mod necorespunzător peste 450.000 de dolari (370.000 de lire sterline) în mile de avion în contul personal, că a cheltuit zeci de mii de dolari din banii companiei pe mâncare, călătorii și alte servicii personale și că s-a uitat la Netflix la serviciu.

Avocații ei au declarat că procesul său este plin de „acuzații false menite să o împiedice pe doamna Robinson să își urmărească pretențiile, să îi distrugă reputația și să îi știrbească perspectivele de angajare”, potrivit Deadline.