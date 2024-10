STENOGRAME Cum ar fi fost tranzacționat cu o mită de 60.000 de euro un certificat de securitate ORNISS pentru omul pe care senatorul Pîrvulescu îl voia la conducerea Companiei Naționale de Investiții (surse) / „Pierzi, câștigi, negustor te numești!”

Procurorii DNA susțin, potrivit surselor G4Media, că la inițiativa senatorului Eugen Pîrvulescu ar fi fost dată o mită de 60.000 de euro pentru obținerea certificatului de securitate ORNISS pentru Marin Țole, care ar fi urmat să fie numit la conducerea Companiei Naționale de Investiții (CNI), în anul 2022.

La acea vreme, Eugen Pîrvulescu era liderul organizației PNL Teleorman din care face parte și Marin Țole, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării și atunci, dar și la acest moment.

Pîrvulescu i-ar fi propus lui Țole să fie numit în funcția de director general al CNI. Ministrul Dezvoltării de la acea vreme Cseke Attila i-a spus lui Țole că are nevoie de certificat ORNISS.

„Întrucât de la momentul la care i s-a transmis că au fost demarate procedurile de avizare trecuse o perioadă mai lungă de timp, ȚOLE MARIN a discutat cu PÎRVULESCU EUGEN, liderul politic care îl propusese, pentru a se interesa, la rândul său, de stadiul verificărilor și a identifica o cale prin care să urgenteze obținerea certificatului. În acest context, ȚOLE MARIN a discutat și cu BURCESCU CĂTĂLIN, persoană apropiată de PÎRVULESCU EUGEN, care la acel moment era doctorandul profesorului PETRESCU MARIUS, directorul general al ORNISS. Astfel, BURCESCU CĂTĂLIN i-a spus lui ȚOLE MARIN că va discuta cu PETRESCU MARIUS despre problema sa, demersul acestuia având și un interes personal, deoarece PÎRVULESCU EUGEN îi promisese că îl va numi director general adjunct al CNI.

După câteva zile, BURCESCU CĂTĂLIN i-a comunicat lui ȚOLE MARIN că a discutat cu PETRESCU MARIUS, iar acesta i-a dat numărul de telefon al lui FLOREA GHEORGHE, despre care a susținut că l-ar putea ajuta cu urgentarea obținerii certificatului. Ulterior, ȚOLE MARIN l-a sunat pe FLOREA GHEORGHE, s-a întâlnit cu acesta la biroul lui, ocazie cu care FLOREA GHEORGHE i-a transmis că îl va pune în legătură cu o altă persoană, despre care a afirmat că avea conexiuni în interiorul serviciilor de informații”, susțin procurorii, potrivit surselor G4Media.

Gheorghe Florea i l-ar fi prezentat lui Marin Țole pe Radu Mărgineanu, care i-ar fi spus că avea cunoștințe în cadrul structurii care are atribuții în efectuarea verificărilor care se fac în procedura de obținere a avizului, susținând că poate interveni pentru urgentarea obținerii acestuia.

„Totodată, i-a pus în vedere denunțătorului că, pentru realizarea acelei intervenții, va trebui să dea suma de 60.000 euro, cu privire la care a precizat că o va remite mai departe unei persoane care deține o funcție importantă și care putea asigura obținerea într-un timp scurt a beneficiului urmărit”, susțin procurorii.

Marian Țole nu ar fi dispus de suma respectivă, însă senatorul Pîrvulescu s-ar fi oferit să-i dea banii.

„Drept urmare, ȚOLE MARIN a primit de la PÎRVULESCU EUGEN, în prezența lui BURCESCU CĂTĂLIN, suma de 150.000 lei și 30.000 euro pentru a fi remiși lui „RADU”, dar i-a cerut lui ȚOLE MARIN să îi dea doar cei 150.000 lei la început, urmând ca restul de 30.000 euro să fie remiși după obținerea certificatului și numirea în funcție. Întrucât PÎRVULESCU EUGEN era cel care coordona modul de acțiune, ȚOLE MARIN s-a conformat, a mers împreună cu FLOREA GHEORGHE la domiciliul lui „RADU”, ocazie cu care a remis acestuia din urmă cei 150.000 lei.

Ulterior, s-a întâlnit din nou cu „RADU”, care i-a solicitat și restul banilor, afirmând că el își îndeplinise angajamentul, în sensul că realizase intervenția pentru urgentarea proceduri de emitere a certificatului. Cu toate acestea, ȚOLE MARIN nu i-a mai remis diferența de 30.000 euro, pe care i-a restituit ulterior lui PÎRVULESCU EUGEN”, se arată în referat.

În cele din urmă, Marin Țole nu a mai fost numit la conducerea CNI, iar subiectul nu a mai fost abordat până la finalul lunii februarie 2024, când, pe fondul disputelor din organizația PNL Teleorman, Pîrvulescu i-ar fi cerut lui Țole să-i dea înapoi cei 150.000 de lei.

Extras din stenogramele procurorilor:

„PÎRVULESCU EUGEN: Pe mine m-a durut foarte tare chestia de… relația noastră, pentru că noi am… când am venit atunci seara trebuia să-i dăm mai mulți, cred că era mai mult… sumă, cred că era mai mare.

ȚOLE MARIN: Da, erau 60.000

PÎRVULESCU EUGEN: Da.

ŢOLE MARIN: … și n-a fost decât 150. Tu ai fost cu inițiativa: „Bă, nu-i da! Dă-i jumate din ei!”, știi?!

PÎRVULESCU EUGEN: Da, măcar să-i dăm jumate din ei!

ȚOLE MARIN: „Măcar să-i dai jumate!”. Da?!

PÎRVULESCU EUGEN: Un miliard jumate. Unde s-au dus banii ăia, fraților?

ȚOLE MARIN: La ăla! La ăla s-au dus, ascultă ce-ți spun eu!

PÎRVULESCU EUGEN: La cine?

ȚOLE MARIN: La RADU! La FLOREA, la RADU, ce-am… Parcă ți-am zis o dată c-am ajuns cu FLOREA la RADU în casă, că FLOREA e cel care…

PÎRVULESCU EUGEN: Da’ cine e FLOREA, cine e RADU? Că eu nu-mi dau seama!

ȚOLE MARIN: Ă… Păi, RADU e cel care căuta să intervină ca să poată… ă… să dea mai repede avizu’. Să poaʼ să dea mai repede avizu’ ăla de… Da.

PÎRVULESCU EUGEN: Da’ tu n-aveai avizu’ atuncea?

ȚOLE MARIN: Ă… Păi, nu-ți aduci aminte că CSEKE a făcut din nou băiatu’ încă o solicitare de aviz, ca să poată să fie de fo… la…

PÎRVULESCU EUGEN: A, și …[neinteligibil]…?

ȚOLE MARIN: Daʼ nu știu.

PÎRVULESCU EUGEN: Da.

ȚOLE MARIN: Ca să poaʼ să facă solicitarea mult mai în detaliu …[neinteligibil]…

PÎRVULESCU EUGEN: Era CÎȚU atuncea sau era CIUCĂ?

ȚOLE MARIN: Era CÎȚU, CÎȚU.

PÎRVULESCU EUGEN: CÎȚU era.

ȚOLE MARIN: Nu-ți aduci aminte? Că el pe urmă te-a șuntat, el te-a… te-a… că toată lumea vroiam să rezolvăm, știi?!”

Marin Țole s-ar fi sfătuit cu Gheorghe Florea cum ar putea să obțină înapoi de la Radu Mărgineanu suma respectivă. Potrivit unei discuții între cei doi, pentru obținerea certificatului ORNISS s-ar fi dat toată mita de 60.000 de euro la care ar fi contribuit și Mărgineanu cu 10.000 de euro și Florea cu 20.000 de euro, pentru că sperau ca în urma numirii lui Țole la CNI să beneficieze și ei.

Extrase din stenogramele procurorilor:

„FLOREA GHEORGHE: Asta este bine în viață, pierzi, câștigi, eu la viața mea am trecut prin multe, eu vă propun așa, eu nu pot să mă întâlnesc cu RADU decât când mă întorc, că și el e plecat, că dacă era mă duceam la el acasă. Ă… eu zic așa, eu nu-i mai spun că nu ești cu pierderea mea, el știe de bani, că el m-a rugat: „Gogule, ia-l și pe … [neinteligibil]… plătește-mi 20!”. N-am avut! Știți de unde i-am luat?

ȚOLE MARIN: Ce … cine a zis? Ă … domnu’ ministru …

FLOREA GHEORGHE: … [neinteligibil] …

ȚOLE MARIN: Ca să îi dați lui RADU.

FLOREA GHEORGHE: … [neinteligibil] …, că RADU știe că i-am adus eu, de la mine.

ȚOLE MARIN: Da, da, da, da, da.

FLOREA GHEORGHE: Și RADU a zis: „Bine, lasă că … când o să ajungă omul, vedem … [neinteligibil]… pun și eu 10!”, că RADU atuncea a zis că a pus el 10. Eu i-am adus lui RADU … [neinteligibil] …

ȚOLE MARIN: Sigur, da!

FLOREA GHEORGHE: I-am dus 20, dar eu zic așa! Că… dacă lucrurile stă așa, jumătate RADU să vă dea din ăia 30 înapoi, eu îmi pierd ăia 20 și dumneavoastră pierdeți 15! Altă soluție nu o văd, adică… pe RADU, îl jignim acum că-i cerem banii înapoi că el și-a făcut treaba, dar în condițiile astea eu față de el, și nu vorbesc înainte, eu sunt un om…

ȚOLE MARIN: Da.

FLOREA GHEORGHE: …față de… de el și de dumneavoastră, eu propun lucrul ăsta. Dumneavoastră acuma spuneți cum să facem, dar eu…

ȚOLE MARIN: Da’…

FLOREA GHEORGHE: Eu n-am…

ȚOLE MARIN: Da…

FLOREA GHEORGHE: Pe ai mei n-am de unde să-mi iau înapoi, dacă nu-i domnu’ ministru martor, că știe și de unde i-am luat și i-am dat înapoi, atuncea poți să spui că FLOREA ă… vorbește copilării, dar nu vorbesc copilării! I-am dat…

ȚOLE MARIN: Am toată încrederea că … Da!

FLOREA GHEORGHE: Asta este! S-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu puteam eu să…

ȚOLE MARIN: Da, da, da …[se bâlbâie]…

FLOREA GHEORGHE: Ce puteam? Că nici dumneata n-ai vrut să se întâmple așa, nici noi.

ȚOLE MARIN: Nimeni n-a vrut, da.

FLOREA GHEORGHE: Așa … premieru’…

ȚOLE MARIN: Da, da, da.

FLOREA GHEORGHE: Și cu asta basta! Asta-i propunerea mea! Dom’le ce propunere vreți aia spunem lu᾿ RADU. Dar ă… RADU nu este vinovat în operațiunea aia …[neinteligibil]…”.

„ȚOLE MARIN: Că dumneavoastră știți foarte bine, iar ăsta acuma … că a venit că v-aduceți aminte, erau ă … dublu! Și el mi-a zis, zice: „Bă!”, zice: „Dai jumate!”, „Băi, frate nici nu știu!”, pentru că vă aduceți aminte că erau pachet. Eu nici nu știu ce era acolo, ascultați ce vă spun eu! Că el mi-a spus, zice: „Domnule 150.000 de lei și 60.000 de euro!”. Și când a văzut că nu s-a mate … „Adu-mi înapoi pe ăia 30.000 de lei!”. Am avut o problemă eu, că vă aduceți aminte că era chestiunea … Ce să vă spun un… un… un… un neica nimeni, un derbedeu!

FLOREA GHEORGHE: Domnu᾿ ministru poate să confirme și eu niciodată n-am zis. …[neinteligibil]… „Gogule, cum te-ai descurcat cu…”.

ȚOLE MARIN: Da, da, da.

FLOREA GHEORGHE: „I-am dat înapoi!”.

ȚOLE MARIN: Am înțeles.

FLOREA GHEORGHE: „De unde i-am luat!”. Că el m-a rugat: „Du-te și ia că nu am!”. Că el a zis că eu îi fac eu rost.

ȚOLE MARIN: Da.

FLOREA GHEORGHE: Și n-a făcut. „Domnu᾿ ministru ce fac!?”. „Gogule, poți să faci rost de 20? În cât timp?”. „Pot să iau de la cutare!”.

ȚOLE MARIN: Da.

FLOREA GHEORGHE: Pe care îl știa.

ȚOLE MARIN: Da.

FLOREA GHEORGHE: Dar după aceea trebuie să-i dau înapoi. Fă-o că…

ȚOLE MARIN: Da.

FLOREA GHEORGHE: Și am luat și el m-a întrebat pe urmă: „I-ai dat banii lu᾿ persoana aia a ta?”. „Domnu᾿ ministru i-am dat pentru că aia n-are nicio vină că ne-a împrumutat să rezolvăm noi chestia asta!”.

ȚOLE MARIN: Da.

FLOREA GHEORGHE: În viață mai iei și din-astea.

ȚOLE MARIN: Da. Doamne ferește! Eu nu, repet, dacă nu eram chestiunea acu᾿ nici ăsta nu zicea nimica, da᾿ are niște …[neinteligibil]… în cap, gărgăuni de ăștia, nici nu poți să-l …[neinteligibil]…

FLOREA GHEORGHE: Da᾿ ce era? Că se retrage?

ȚOLE MARIN: Nu, tocmai asta e că el nu vrea să se retragă, el vrea să-și înfigă oamenii pe unde … da că să aibă tot puterea în mână, nu să se retragă el. El e un șantajist de ăsta notoriu. Ce să vă zic eu …

FLOREA GHEORGHE: Bun, da᾿ puteți să puneți pe altcineva?

ȚOLE MARIN: Că domnu᾿… domnu᾿ ministru știe. Domnu᾿ ministru știe. E pus altcineva acuma și pe mine când a fost m-a pus secretar-general și el că să mă șantajeze să nu cumva să iau zice: „Bă, ori renunți la funcția de secretar…”. Mie nici nu mi-a trecut prin minte.

FLOREA GHEORGHE: Tre᾿ să fiți acuma secretar general la partid?

ȚOLE MARIN: Da, la partid și de aia și… ori… „Băi, lasă-mă!”. Da.

FLOREA GHEORGHE: Asta este o propunere a mea, dacă om putea mai târziu om face și ceva în spate, dacă nu asta este.

ȚOLE MARIN: O.K.

FLOREA GHEORGHE: Pierzi câștigi, negustor te numești!”

În dosar sunt cercetați Eugen Pîrvulescu și Marian Burcescu pentru cumpărare de influență, iar Gheorghe Florea și Radu Mărgineanu pentru trafic de influență. Marian Țole are calitatea de martor.

