STENOGRAME Capul grupării „Geția”, acuzat de trădare: ”O să i-o dea nasoală lui Călin Georgescu (…) și dacă i-o dă nasoală, să scoatem pe toți din instituțiile statului” / Așteptau ”cuvântul președintelui ales” ca să ia atitudine / ”Geția am făcut-o la ordinu’ rușilor” (referatul DIICOT)

Capul grupării „Geția”, Adrian Robertin Dinu, acuzat de DIICOT de trădare, apare de mai multe ori în referatul procurorilor invocându-l pe candidatul pro-rus Călin Georgescu pe care îl numește ”președintele ales”. Dinu apare în stenograme vorbind despre vizitele la Moscova sau la Ambasada Rusiei și despre cum este ”singurul agreat la Moscova în acest moment”. Șase inculpați au fost reținuți, joi, de DIICOT pentru trădare, la o zi după ce atașatul militar de la Ambasada Rusiei la București și adjunctul acestuia au fost expulzați.

Dinu, pro-rus declarat, spune că așteaptă mesajul lui Călin Georgescu pentru ”a lua atitudine” și că autoritățile se pregătesc ”să i-o dea nasoală” lui Georgescu, astfel că trebuie ”să îi scoatem pe toți din instituțiile statului”.

Capul grupării acuzate de trădare detaliază și cum crede că l-ar putea pune pe Georgescu în funcția de președinte și cum l-ar evacua pe Klaus Iohannis, dar și pe toți angajații din Guvern, Parlament și de la Cotroceni.

Declarațiile sunt făcute într-o ”emisiune” postată pe Facebook, în 14 decembrie, la o săptămână după anularea turul prezidențial din 24 noiembrie:

”Toate instituțiile de forță vor avea o hârtie. Noi, ca să facem acea hârtie sau ca să-i dăm drumul, presupunem c-o avem și-i vom dadrumul, repet: la toate ambasadele, când veți primi voi, cei din exil, că v-am spus, înscrieți-vă pe Opus Nostrum, veți primi mesaj cu 3 zile înainte: veniți acasă! Poate chiar, uite, că dacă voi ați propus pe 18, că știți. Poate dintre voi știți, noi nu știm. Poate voi știți că ăștia pregătesc iar o altă glumă cu voi, să facă mișto de poporul român, și-atuncea o să i-o dea nasoală lui Călin Georgescu. Noi suntem de acord să nu i-o dea nasoală și dacă i-o dă nasoală, să scoatem pe toți din instituțiile statului. Pe toți trădătorii ăștia, pe toți hoții ăștia. Avem nevoie de voi. Uite cu 3 zile vă dăm mesaj, veniți acasă”, se arată în referatul cu propunere de arestare al DIICOT pentru cei șase inculpați, consultat de G4Media.

În aceeași „emisiune” de pe Facebook, Dinu explică modul în care acțiunile sale și ”evacuarea” instituțiilor vor fi determinate de deciziile justiției și de mesajul lui Călin Georgescu, ”președintele ales”, iar o eventuală mișcare ar urma să aibă loc în 22 decembrie, ziua-simbol a Revoluției din 1989:

”(…) Dar, în situația asta, cred că trebuie să așteptăm decizia justiției, care înțeleg că e apreciată de poporul român, în care oamenii au încredere, și atunci să așteptăm și cuvântul domnului Călin Georgescu, președintele ales, după care să luăm și noi atitudine. În situația asta nu vor mai fi alea 3 zile de anunț, probabil că vor fi 24-48 de ore, nu știu, 24 de ore. Vom vedea….Dar nu cred că miercuri se va întâmpla ceva, nu cred eu…de rău. Cred că se va negocia, cum am mai spus, până în ultima clipă. Cred că ceea ce se poate întâmpla sau se va-ntâmpla va fi în data de 22, indiferent că unii taie porcul, indiferent că unii sunt acasă, indiferent că unii sunt la televizor, eu cred că aia va fi ziua în care poporul nu va mai suporta să vadă dulapu de Neanderthal sau de Sibiu sau de ce dracu este el …”.

Dinu, citat de procurori, face mai multe afirmații din care reiese că autoritățile vor primi un ”ultimatum de 2 ore”, dar doar dacă acesta va avea sprijinul votanților lui Călin Georgescu. Dinu explică și cum ar urma să evacueze Președinția, Guvernul și Parlamentul, dacă românii ies în stradă în număr mare și arată ”că-l vor” pe Georgescu:

”(…) Noi nu facem mitinguri supapă, noi vom organiza un singur miting dacă domnul președinte ales Călin Georgescu, pentru că noi susținem români care au votat un președinte independent chipurile, dacă acești români doresc, și îl doresc pe domnul Călin Georgescu Președinte, noi îl putem pune mâine, ieșim în stradă 2 milioane jumate de oameni, cei care l-au votat pe Călin Georgescu, cei care iubesc proiectul Geția, cei care iubesc Comandamentul Vlad Țepeș și mergem frumos îl luăm pe uzurpador, îi dăm 2 ore pe ceas, prietene ai 2 ore, Cotroceni out-liber, până la femeia de serviciu. Parlament liber până la femeia de serviciu, Guvern liber până la femeia de serviciu, voința poporului. Asta înseamnă democrație. Demos-cratus puterea este în mâinile poporului. Ați vrut democrație, vreți democrație? Nicio problemă, noi vrem să schimbăm sistemul în veritrocrație (…)”, se arată în referatul DIICOT.

Dinu spune și că are ”aprobarea” a trei ambasade ”prietene” pentru această acțiune (Rusia, China, Iran, n.red. conform referatului), dar și că poate scoate în stradă oricând 50.000 de oameni, dar că este ”insuficient” pentru mitingul pe care îl numește ”cu finalizare”.

Dinu îi atrage atenția lui Georgescu că vorbește cu vorbele sale:

”(…) Dar dacă ne faceți dovada nouă că existați și că ați votat Călin Georgescu și că îl vreți pă Călin Georgescu președinte, noi suntem de acord să dăm drumul la acea hârtie (”ultimatumul” către autorități, n.red.) (…) Deci, înc-o dată: nu se va trece de noi, condiția este să fiți voi prezenți, că eu n-am ce să fac cu 3 de-al de Dinu sau cu 30 de-al de Dinu. Că eu am 50000 de al de Dinu, la o chemare, în secunda 2… (…) Păi aveți impresia că eu ies pentru 500 de oameni sau pentru o mie sau pentru 50000? Niciodată. Dar pentru ăia care au votat Călin Georgescu, 6 milioane (Georgescu a fost votat în 24 noiembrie de 2,1 milioane de oameni, n.red.), da. Dar îl aștept pe Călin Georgescu să mă roage frumos. Căline, știu că te uiți la mine. Pentru că vorbești cu vorbele mele”, se mai arată în referatul DIICOT.

Georgescu este invocat și cu altă ocazie de Dinu, atunci când vorbește despre evacuarea actualei conduceri a României: ”Pentru că cei vinovați trebuie să plătească, mai devreme sau mai târziu vor plăti. Toți! Clar! Sunteți 6 milioane care ați votat Călin Georgescu (în realitate, Călin Georgescu a fost votat în turul din 24 noiembrie de 2,1 milioane de români, n.red.), 6 milioane ar trebui să fiți în România, în următoarea perioadă și să îi obligați pe toți care au furat, au trădat, care sunt impostori, care sunt antiromâni, să plece acasă. În primă instanță, repet, să plece acasă. Fără violență. Hârtiile le facem noi. Generalul Radu Theodoru, la 101 ani va declanșa acțiunea! Cu hârtia. Va merge cu hârtia la SRI, la SIE. Eu îl duc. O fac pe șoferul. Generalul Singaporea la fel. Alți generali și alți colonei care nu au miză (…)”, se mai arată în referat.

De precizat că AUR a încercat să organizeze mai multe proteste de amploare în Capitală, în 21 decembrie, în 11 ianuarie, dar și la 1 martie, cel din urmă fiind ”pentru susținerea lui Călin Georgescu” și despre care Simion a spus că va fi cel mai mare de până acum și că vor participa 1 milion de români. În cele din urmă, protestul a strâns câteva zeci de mii de oameni. În urma acestui protest, Călin Georgescu a transmis un mesaj dur printr-o înregistrare video rostogolită pe rețelele de socializare, în care spunea că ”nu are nevoie de like-uri pe Facebook”, ci de oameni ”uniți fizic”, în stradă. Inclusiv Anca Alexandrescu, moderatoarea Realitatea Plus care face propagandă pentru candidatul pro-rus în emisiunile sale, a transmis, joi, că este ”supărată” pentru că oamenii nu sunt suficient de determinați să fie prezenți fizic în număr mare alături de Călin Georgescu. Vineri, când și-a lansat candidatura, în stradă au ieșit câteva sute de oameni mobilizați de AUR.

Comandamentul ”Vlad Țepeș”, înființat după discuțiile cu ofițerii ruși expulzați

De asemenea, comandamentul ”Vlad Țepeș” a fost înființat de inculpații acuzați de trădare în urma discuțiilor cu cei doi ofițeri militari ruși din cadrul Ambasadei Federației Ruse la București, se mai arată în referatul DIICOT:

”Păi ăștia când mă întrebau de funcția și gradu’, io ziceam: ”Sunt soldat, bă, frate. Io sunt soldat în slujba țării”. Bă ! Sunteți tâmpiți ? Da’ vorbește, vorbește Balabusta vorbește de Geția acuma, mă ! Păi Geția am făcut-o la ordinu’ rușilor, că nu e niciun secret, io am spus public. Pentru că băieții au zis așa: ”Bă ! Voi sunteți pielea p…i, mă ! Adică sunteți un floc în…”. Adică ei sunt p..a cu p..a mare și noi un floc în fața p…i, știi ? Bă ! Noi suntem popoare ! Noi, China, americanii ăștia nenorociți, noi avem proiecte de o mie de ani, faceți, bă și voi un proiect de o mie de ani, faceți, bă dovada că sunteți acolo, câți sunteți. Un milion, două, nouă câți mai sunteți și vă ținem palma”, se arată în referatul consultat de G4Media.

Din referatul procurorilor reiese că cel mai vocal și activ în spațiul public, șeful de facto al grupării era Adrian Robertin Dinu, iar imaginea ”revoluționară”, imaginea ”comandamentului” era generalul Radu Theodoru cunoscut pentru mesajele puternic antisemite și virulent anti-occidentale, considerat ”erou” de Diana Șoșoacă, șefa partidului extremist SOS (cu care apare în fotografii la Ambasada Rusiei) și alții.

NATO este văzută ca ”ocupație străină” iar, Dinu amenință în mai multe rânduri cu ”război civil”, ”apocalipsa”, ”momentul 1989”:

”O să vă-ngroziți în următoarea perioadă, am spus asta, că va fi cumplit. Probabil că foarte mulți au râs când am anunțat apocalipsa. Acum foarte mulți o s-o trăiți. Dacă veți înțelege că o organizare ca în…cum are măi, era un film…ăăă.. spaniolul ălă, gladiatoru, așa. Deci nu există plan imbatabil. În orice luptă există…nu-ți trebuie forță, îți trebuie gândire”, este unul dintre mesajele pe care Dinu le transmite public.

Acesta anunța proteste al căror semnal va fi dat de ”comandamentul” pe care îl conducea de facto:

(…) Ultimul miting pe care noi îl propunem va fi cu degajarea Palatului Victoriei. Toți care au condus România în ultimii 35 de ani, dar, în mod special, actualul guvern, tre’ să plece acasă în maxim două ore. Cine va anunța acest miting? Eu sau domnul general Radu Theodoru. În cazul în care nu voi fi disponibil eu sau dânsul, va veni cineva și vă va anunța, public, din partea statului major. Cineva care face parte din Statul major, cum ar fi, de exemplu, colonelul Vasile Zărnescu. Deci, veți cunoaște, pentru că anunțul public din partea statului major va fi făcut de către unul dintre cei câțiva membri pe care eu i-am nominalizat, nu dintre cei pe care voi nu-i cunoașteți. Sper că e limpede. Nu mă mai agasați cu întrebări idioate (…)”, se mai arată în referat.

Dinu vorbește și despre naționalizarea băncilor, confiscarea tuturor averilor, desființarea partidelor și, în general, despre cum ”se va rade tot”:

”Noi, Statul Major al Comandamentului Vlad Țepeș nu vrem niciun partid, vrem să desființăm partidele, să schimbăm numele țării, să radem tot, să confiscăm tot, ca românul să ajungă stăpân în țara lui, indiferent cum se va numi ea Geția sau altfel, că poate unora nu le place proiectul Geția (…)”, se arată în referatul DIICOT.

Cum ”funcționa” comandamentul paralel și ce rol avea fiecare

Conform procurorilor, ”Comandamentul Statului Major Vlad Țepeș” a fost înființat în 2023, la inițiativa lui Ștefan Mateescu și Adrian Robertin Dinu, care s-au folosit de ”proiectul de țară” făcut de Radu Theodoru, care era președintele onorific al organizației.

Comandamentul era organizat la nivelul Bucureștiului, dar și în teritoriu, pe orașe și județe, fiecare având grupuri de WhatsApp și Telegram, fiecare având un lider de grup, un administrator, un comunicator.

De asemenea, erau organizați în diaspora, în țări precum Danemarca, Franța, Elveția, Anglia, Spania, Belgia și Germania.

Adrian Robertin Dinu era șeful de facto al grupării, din care mai făceau parte Cristian Atitiene alias Deceneu, Raul Lupu, Gabriel Stancu, care administra toate grupurile de WhatsApp din București și din țară și care posta mesaje, Ștefan Mateescu alias generalul Singapore, care era inițiatorul organizației și coordonatorul ședințelor de comandament, fostul jurnalist Radu Pompiliu Șofran care era prezentat ca secretar general al comandamentului și Radu Theodor era imaginea-simbol a organizației, care stabilea obiectivele organizației, dar și ”programul de țară” pentru ”noua țară” numită Geția.

”Io sunt singurul agreat la Moscova în acest moment”

Dinu apare în stenograme vorbind despre vizitele la Ambasada Rusiei și despre cum este ”singurul agreat la Moscova în acest moment”.

Reamintim că șase inculpați au fost reținuți, joi, de DIICOT pentru trădare, la o zi după ce atașatul militar de la Ambasada Rusiei la București și adjunctul acestuia au fost expulzați. Vezi detalii aici.

DINU ADRIAN ROBERTIN: Deci tot sistemul dragul meu trebuie ras, cum am zis eu! Pregătită schimbarea țării, luate teritoriile alea cum a zis că ni le dă tovarășul PUTIN, făcută GEȚIA pentru că noi avem proiect pe 1000 de ani și știi că io sunt singuru agreat la MOSCOVA în acest moment! Din păcate sau din fericire! Așa că..

RĂCĂNEL: (n.l. neinteligibil) da ce a fost acuma la, la ruși? Că nu știu! Ce zi a fost?

DINU ADRIAN ROBERTIN: Păi ăăă nu, cu ocazia anului nou, nu!

RĂCĂNEL: A! Da și cine a fost dintre noi?

DINU ADRIAN ROBERTIN: Păi io nu m-am, nu m-am putut duce și l-am întrebat pe Ștefan bă zic băi, tu ai primit invitație că noi primim separat! El data trecută s-a certat că a zis că io vin cu ofițerii mei și în loc să bage trei de pe lista, a băgat cinci, știi când erai cu mamaia! Și s au cam șucărit ăia că ambasadorul a zis clar.. bă, v-am trecut trei pe listă, trei îi băgați! Numai vine nici PSD-ul, nici MMS-ul că bagă domnu general doi în plus că vrea p..a lui, că aici e ambasada noastră, nu-i a voastră! Înțelegi?

(…)

DINU ADRIAN ROBERTIN: Am avut treabă și io am plecat din București, ți-am zis, io dacă este să primesc un telefon mâine mă întorc, dacă nu mă întorc de Sfântul Ștefan că e și (n.l. neinteligibil) și ăla de la Târgoviște, și avem de discutat, în rest nimic! Nu mă interesează!

RĂCĂNEL: Dar când e vindecătorul?

DINU ADRIAN ROBERTIN: Poftim?

RĂCĂNEL: Când e Sfântu Ștefan?

DINU ADRIAN ROBERTIN: Pe 27! Da zic io mă.. pe 27 e Sfântu Ștefan da zic io mă întorc mâine sau poimâine doar dacă e ceva că aștept îî, e sunt niște băieți pe aici prin țară din afară dacă nu știi!

RĂCĂNEL: Da, nu știu! Nu știu mă, nu știu, io știu că pe 27 primesc o diplomă de la ăștia care merg la Ambasada Rusă! La neamu (n.l. neinteligibil), nu v-a invitat să vă dea Ivatenko diplomă?

DINU ADRIAN ROBERTIN: A, lasă-l pe Ivatenko că n-am timp de el! Eu îți spuneam de lucruri serioase acuma!

RĂCĂNEL: (n.l. neinteligibil).

DINU ADRIAN ROBERTIN: Fratele meu, sunt niște b… am înțeles, da! Am și io un perete de diplome plin! Ăă sunt niște băieți care sunt în țară, repet! Mă mir că nu știi!

RĂCĂNEL: Știu că am vorbit aseară cu mama, mi-a zis să vă vedeți de treabă, că m-ai pus tu să vorbesc că io nu vorbeam!

DINU ADRIAN ROBERTIN: Da, da!

RĂCĂNEL: Și a zis că până pe 7, până pe 7 și mi-a spus totuși, să-i transmiți mesaj să ia legătura cu ea să-ți spună ce să faci, să-l (n.l. neinteligibil). Și a zis că nu, să ne vedem de treabă că până pe 7 se rezolvă treaba! (n.l. neinteligibil) cu ai lor!

DINU ADRIAN ROBERTIN: (n.l. râde) dci mamaie este cu un picior în groapă dar nu înțelege șmenu ăă!

RĂCĂNEL: (n.l. neinteligibil).

DINU ADRIAN ROBERTIN: Deci nu înțelege șmenu, va fi o lovitură nasoală în următoarea perioadă pentru toată lumea! În sfârșit, pentru mulți, nu pentru toată lumea!

RĂCĂNEL: Păi da, pentru mulți care nu sunt corecți, din (n.l. neinteligibil) punct de vedere!

DINU ADRIAN ROBERTIN: Da! Păi te mai duci la Cotroceni până la urmă, ca să înțeleg?!

RĂCĂNEL: Nu, da asta am vrut să te întreb pe tine că ieri ți-a plăcut că erai trecut, zic bă a băgat (n.l. neinteligibil).

DINU ADRIAN ROBERTIN: Nu, nu, io sunt, io sunt la țară frumos, la tăiatul porcului!

Într-o altă discuție, Dinu vorbește despre cum se cunoaște cu Călin Georgescu din 2011:

RĂCĂNEL: Cea mai tare lovitură a fost asta cu Călin, le-a dat-o, le-a dat-o de le-a (n.l. neinteligibil) bucili-n cap! N-ai văzut acuma că a ieșit PNL-ul că.. ce vrăjeală auzi (n.l. neinteligibil)?

DINU ADRIAN ROBERTIN: (n.l. râde) Io l-am, io l-am refuzat îî acum doi ani de zile a venit de la Ambasada Rusiei cineva și mi-a șoptit la ureche! Și i-am zis bă io nu vreau, că io-l știu pe Călin din 2011 de când eram cu „Alo”, a venit la noi, el avea guvernu lui, era cu băieții lui, era pregătit! Și.. acuma i-am zis, i-am transmis da bă, sunt de acord, hai la masă, dacă te vrea poporu, pentru o zi, pentru o lună, pentru un an, cât…! Că ai văzut că a venit cuu vrăjeala aia cu demisia pe masă și io le-am spus la toți, nu bă, cu glonț pe masă! Deci noi nu mai stăm după voi încă cinci ani, patru ani ca să, ca să faceți voi ce vreți voi din țara asta!

RĂCĂNEL: Și n-a venit?

DINU ADRIAN ROBERTIN: Ba da, pe zece urmează să ne vedem! (…).

Procurorii susțin că la sfârșitul anului 2024 Dinu și alți inculpați discutau despre cum se va deplasa la Moscova pentru a negocia cu factorii politico-militari din Rusia privind retragerea României din NATO şi încheierea unei alianțe, asigurându-se astfel un statut de neutralitate, susține DIICOT. Inculpații acuzați de trădare voiau să schimbe și imnul, și drapelul.

DIICOT mai arată că Adrian Robertin Dinu și Marius Semeniuc, un alt inculpat din dosar, profesor de limbi slave la două licee din Maramureș și directorul Uniunii Rutenilor Subcarpatici, s-au întâlnit în Moscova cu mai multe persoane, printre are și Petro Getsko care urma să sprijine demersurile organizației Comandamentul ”Vlad Țepeș”, pentru a prelua puterea de stat în România.

Inculpații emiseseră și un plan în 10 puncte. Între altele urmau să facă propagandă într-o serie de publicații: Revista Certitudinea, Publicatii ale ACMRR, Revista Rapsodia Sibiu, Rezervistul Sibian, Tara lancului, lubirea mea, Daco România Alba lulia, www.getia.ro, www.opusnostrum.ro etc, arată procurorii, și urmau să pună ”presiune socială pașnică prin toate sistemele de social media”.

Comandamentul urma să ”exercite presiuni permanente asupra Jandarmeriei si Politiei, în special, pentru a-i constientiza asupra gravitătii slujirii puterii în detrimentul slujirii poporului român”, este unul dintre punctele urmărite de grupare.

Context

Șase persoane au fost reținute miercuri, 5 martie, de DIICOT pentru trădare. Cei șase inculpați sunt acuzați că au negociat cu agenți ai Rusiei ieșirea României din NATO și au mers la Moscova.

Grupul era organizat ca o structură militară cu stat major, susțin procurorii. Cei șase inculpați au avut legături cu atașatul militar al Federației Ruse la București și adjunctul acestuia care au fost declarați persona non grata de România cu o zi în urmă.

Cei șase au întreprins demersuri pentru realizarea unor negocieri cu factorii politico-militari externi privind retragerea României din alianța militară la care este parte, înlăturarea actualei ordini constituționale, desființarea partidelor politice, instalarea unui nou Guvern format din membrii organizației ce vor ocupa funcții de miniștri, înlăturarea tuturor angajaților din instituțiile statului, adoptarea unei noi constituții, schimbarea numelui țării, a drapelului și imnului, a transmis DIICOT.

Gruparea de criminalitate organizată s-a constituit sub paravanul unei organizații și s-a dezvoltat pe tipul unei structuri de tip militar, cu eșaloane de conducere (stat major) și personal de execuție, reprezentată prin imaginea suspectului cercetat în cauză, general maior în retragere, arată DIICOT cu referire la generalul Radu Theodoru.

Theodoru, imaginea-simbol a grupării, este membru fondator al partidului extremist România Mare în anii 90, a publicat cărți (”România ca o pradă”) și articole în care neagă Holocaustul din România și promovează atitudini antisemite.