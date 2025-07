Cine sunt cei 13 scriitori, nominalizaţi pe lista lungă a Booker Prize 2025

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Kiran Desai, Tash Aw şi David Szalay se numără printre cei 13 autori selectaţi pe lista lungă a Booker Prize 2025, o selecţie care include scriitori de nouă naţionalităţi diferite, cea mai diversă listă din ultimul deceniu, informează The Guardian.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit scriitorului Roddy Doyle, preşedintele juriului, cele 13 romane ”captivante” care concurează pentru premiul în valoare de 50.000 de lire sterline examinează toate ”identitatea, individuală sau naţională”.

Juriul, care anul acesta a inclus-o şi pe vedeta serialului ”Sex and the City”, Sarah Jessica Parker, a mai selectat volume semnate de Katie Kitamura, Andrew Miller, Ben Markovits şi Jonathan Buckley. Susan Choi, Natasha Brown şi Benjamin Wood se numără de asemenea printre nominalizaţi.

Kiran Desai ajunge pe lista lungă cu prima ei carte după volumul ”The Inheritance of Loss”, graţie căreia a câştigat Booker Prize în 2006. Preconizat a fi publicată în septembrie, volumul ”The Loneliness of Sonia and Sunny” a fost scris în aproape 20 de ani şi numără 667 de pagini, cea mai lungă carte de pe listă. Kiran Desai este fiica scriitoarei Anita Desai, care a fost selectată pe lista scurtă a Booker Prize de trei ori.

Cărţile alese ”sunt toate pline de viaţă, au personaje grozave şi surprize narative”, a spus Doyle. ”Toate, cumva, examinează identitatea, individuală sau naţională, şi toate, cred, sunt captivante şi excelente”.

Tash Aw este prezent pentru a treia oară pe lista lungă, anul acesta graţie celui mai recent roman al său, ”The South”. Dacă va câştiga premiul în valoare de 50.000 de lire sterline decernat în noiembrie, va fi primul malaezian desemnat câştigător al Booker Prize.

David Szalay, care a mai fost prezent în 2016 pe lista scurtă a premiului graţie romanului ”All That Man Is”, este nominalizat de data aceasta graţie volumului ”Flash”, care spune povestea unui singur protagonist, Istvan, din anii adolescenţei şi până la vârsta adultă. Un alt nominalizat anterior, Andrew Miller – nominalizat în 2001 pentru titlul ”Oxygen” -, a fost selectat pe lista de anul acesta graţie romanului ”The Land in Winter”.

Doar două debuturi sunt prezente pe lista lungă de anul acesta: ”Misinterpretation”, de Ledia Xhoga, şi ”Endling”, de Maria Reva, povestea a trei femei care călătoresc, alături de un melc dintr-o specie în pericol de dispariţie, într-un laborator mobil prin Ucraina zilelor noastre.

Lista de anul acesta include ”cele mai multe naţionalităţi diferite întâlnite pe o listă lungă a Booker în ultimul deceniu”, deşi ”scriitorii britanici sunt de asemenea puternic reprezentaţi”, a spus Gaby Wood, director executiv al Booker Prize Foundation. Cinci scriitori britanici au fost selectaţi pe lista lungă de anul acesta: Natasha Brown, Jonathan Buckley, Andrew Miller, David Szalay – care este ungaro-britanic – şi Benjamin Wood, autorul ”Seascraper”, transmite Agerpres.

Patru autori americani au intrat pe lista lungă: Choi pentru cel mai recent roman, ”Flashlight”, Kitamura – ”Audition”, alături de Xhoga şi Markovits. Pe lista lungă din acest an nu a fost selectat niciun autor irlandez, în ciuda reprezentării lor puternice în ultimii ani.

Juriul a selectat volumele nominalizate din 153 de opere candidate, toate scrise în engleză şi publicate în Regatul Unit şi Irlanda în perioada 1 octombrie 2024-30 septembrie 2025.

Lista scurtă va fi anunţată la Royal Festival Hall din Southbank Centre pe 23 septembrie, iar câştigătorul va fi dezvăluit pe 10 noiembrie.

Anul trecut, Samantha Harve, autoarea romanului ”Orbital”, a fost desemnată câştigătoarea Booker Prize.