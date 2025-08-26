Stelian Ion, fost ministru al Justiției, despre protestul magistraților: ”O putere în stat se consideră deasupra celorlalte” / ”Va întoarce cu și mai multă forță întreaga societate împotriva lor”

Stelian Ion, fostul ministru al Justiției, acuză magistrații, în contextul protestelor legate de pensiile speciale, că aceștia se consideră ”o categorie profesională specială”.

„Mă tem că protestul magistraților nu va avea decât un singur efect: va întoarce cu și mai multă forță întreaga societate împotriva lor. Această formă de protest care depășește limita legii lovește direct în justițiabili, nicidecum în guvern. Este o mișcare profund neinspirată.

Magistrații cer azi retragerea proiectului de lege al Guvernului privind pensiile speciale. Nu propun modificarea sau îmbunătățirea lui prin amendamente, ci pur și simplu retragerea proiectului.

Practic, o putere în stat se consideră deasupra celorlalte, își depășește rolul constituțional și încalcă flagrant principiul separației puterilor în stat și al egalității în fața legii. Pentru că, așa cum ne explica președinta CSM, se consideră „unici”, adică speciali în raport cu toate celelalte categorii profesionale, ar dori probabil să își stabilească singuri pensiile, salariile și vârsta de pensionare. Doar că lucrurile nu pot funcționa așa într-un stat de drept.

Ar fi fost extraordinar dacă majoritatea celor din CSM ar fi fost preocupați și de faptul cǎ dosarele penale se prescriu pe bandă rulantă, că unii judecători dau decizii controversate, că unii procurori dorm pe dosare, că fenomenul corupției din justiție nu mai este cercetat și sancționat și că în țara asta există un profund sentiment de injustiție, iar asta nu din cauza mass-media, a politicienilor sau a influencerilor. Dar preocupările CSM pare că se concentrează doar pe conservarea unor drepturi. Cam aici am ajuns”, a transmis fostul ministru al Justiției, într-o postare pe Facebook.