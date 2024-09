Stelian Ion: Așa-zisa ceartă dintre PNL și PSD este un simulacru făcut pentru a-i păcăli încă o dată pe alegători. Pe Ciolacu și Ciucă nu-i despart convingerile politice, în realitate se înțeleg foarte bine

Deputatul USR Stelian Ion declară că așa-zisa ceartă dintre PNL și PSD este un simulacru făcut pentru a-i păcăli încă o dată pe alegători. El susține că pe Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă nu-i despart convingerile politice, iar în realitate se înțeleg foarte bine.

„Când m-am opus dorințelor antireformiste și de subordonare politică a justiției ale lui Iohannis, am fost revocat imediat din funcție, iar USR a fost împins afară de la guvernare.

Asta s-a întâmplat când nu am fost de acord cu insistența lui Klaus Iohannis de a impune discreționar procurorii șefi. Sau când n-am acceptat o înțelegere pentru ca fosta secție de anchetare a magistraților care, de fapt, îi proteja pe cei corupți, să fie salvată sub altă denumire. I-a făcut ulterior pe plac Predoiu. Când am decis să încep procedura de numire a noilor procurori șefi de la DNA și DIICOT, Iohannis ar fi trebuit să accepte o competiție corectă, din care să fie selectați cei mai buni și integri candidați. Dar nu avea nevoie de asta, avea nevoie de un executant fidel la Ministerul Justiției, iar Predoiu deja arătase că poate fi.

Iohannis este obișnuit să dea ordine și să fie executate. Asta au făcut și PNL, și PSD, au pus în aplicare comenzile venite de la Cotroceni. Dacă nu făceau așa, își pierdeau funcțiile și privilegiile, ceea ce Ciucă, Ciolacu, Bode, Predoiu și toate marionetele politice din jurul lor nu ar fi acceptat”, a declarat Stelian Ion într-o postare pe pagina sa de Facebook.