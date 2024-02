Steaua baletului, Natalia Osipova, în premieră în România, la Gala de Balet „Once Upon a Winter’s Dream” (Parteneriat)

Natalia Osipova, prim-balerina de la The Royal Ballet, va dansa în Gala de Balet „Once Upon a Winter ’sDream”, care va avea loc pe 26 februarie, de la ora 20:00, în Sala Ion Caramitru a Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București. Celebra balerină va oferi publicului două momente alese: dansul contemporan, „Ashes”, în coregrafia lui Jason Kittelberger, și solo-ul clasic „Moartea Lebedei”, în coregrafia lui Mikail Fokine. Natalia Osipova este considerată una dintre cele mai bune balerine din generația ei, iar stilul său de dans este impresionant, fiind balerina cu cea mai înaltă săritură din lumea baletului feminin. Osipova vine pentru prima dată în România, pentru Gala „Once Upon a Winter’s Dream” – un eveniment Ars Gratia Regalia regizat de Alice Minoiu și organizat de Asociația Literati.

Dincolo de prezența Nataliei Osipova la București, Gala „Once Upon a Winter’s Dream” marchează mult alte premiere. Vor fi puse în scenă, în premieră în România, trei coregrafii deosebite: Pas de deux „Romeo și Julieta”, în coregrafia lui Sir Kenneth MacMilan (cu Reece Carke și Yasmine Naghdi), „Echoes of Tomorrow”, în coregrafia lui Wubjke Kuindersma (cu Marina Minoiu și Robert Enache) și „Cenușăreasa”, în coregrafia lui Cristopher Wheeldon (cu Julian MacKay și Madison Young).

Conceptul evenimentului este inspirat de piesa „Once Upon a December” care introduce spectatorul în enigmatica poveste a prințesei Anastasia Romanov, o obișnuită a palatelor elegante și a petrecerilor fastuoase. În prima parte, „Anastasia Romanov. Un vis la Palatul de Iarnă”, vor fi prezentate balete clasice și contemporane care au ca temă balul, fantezia, iubirea, nostalgia. Partea a doua, intitulată „Viscol de emoții”, va celebra iubirea în toate formele ei tumultuoase și răvășitoare, se încheie cu momente care marchează fragilitatea și grația în fața morții și, totodată, speranța renașterii. Numele Anastasiei însăși are tocmai are această semnificație: speranța renașterii.

Pe scenă vor mai urca artiști precum Natalia Osipova, Recee Clarke și Yasmine Naghdi (The Royal Ballet), Julian MacKay și Madison Young (Bayerische Stattsballett), Marina Minoiu (Royal Danish Ballet) și Robert Enache (Opera Națională din București), Dinu Tamazlâcaru (Staatsballett Berlin), Ada González (Opera Națională din București), Cristian Preda și Viviana Olaru (Opera Națională din Iași). Regia artistică a galei este semnată de Alice Minoiu.

Natalia Osipova, o „forță a naturii”

Natalia Osipova este prim-balerină la The Royal Ballet din 2013. A urcat pe scena Royal Opera House în 2012, ca invitat special, dansând rolul lui Odette în „Lacul Lebedelor”. Artista este considerată una dintre cele mai bune balerine din generația ei, iar repertoriul său include atât roluri principale în baletele clasice cât și în cele contemporane. În lumea baletului este cunoscut faptul că toate spectacolele în care dansează Osipova au loc cu casa închisă. Într-un articol din The Guardian, jurnaliștii britanici o spun despre ea că este „o dansatoare foarte puternică, cu sărituri explozive și o intensitate dramatică”. De altfel, Ospiova este balerina cu cea mai înaltă săritură din lume.

Natalia Osipova și-a început cariera în balet la vasta de 5 ani, la Moscova. S-a pregătit la Școala de Balet „Mihail Lavroski” și la Academia de Balet Bolșoi din Moscova. Imediat după absolvire, Natalia Osipova s-a alăturat corpului de balet de la Bolșoi, iar în 2010 a devenit prim-balerină. Un an mai târziu s-a alăturat Teatrului de Balet Mihailovski, iar în 2012 a traversat oceanul pentru a se alătura American Ballet Theatre.

Iana Salenko: „Sper să revin cât mai curând”

Organizatorii Galei „Once Upon a Winter ’s Dream” anunță că, din motive personale, balerina Iana Salenko nu va mai putea participa la eveniment. Aceasta a transmis un mesaj publicului din România: „Îmi pare rău că nu pot veni la întâlnirea cu voi. Vreau să știți că aplauzele cu care m-ați primit de fiecare dată au însemnat mult pentru mine și sper să revin cât mai curând”, a comunicat Iana Salenko.