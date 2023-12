Statul banditesc PSD-PNL: omoară micul capital românesc și încurajează evaziunea pe scară largă

Într-o săptămână, guvernarea Iohannis – Ciolacu – Ciucă a probat maxima rea-credință față de antreprenorii cinstiți și mediul de afaceri. A creat un buget mincinos, a omorât practic microîntreprinderile și a dat verde la evaziunea fiscală pe scară largă. Toate trei au fost decizii luate peste noapte, în prag de sărbători, cu zero debatere publică. Toată construcția arată că PSD a trecut în forță la impunerea noii filosofii socialiste promovate de influentul ideolog Liviu Voinea: capitalul trebuie pus în genunchi, statul e stăpân. În plus, evazioniștii de partid trebuie protejați în an electoral.

PNL nu e capabil să apere interesele capitalului românesc, e doar o simplă remorcă fără autonomie politică la tractorul PSD. Sunt convins că impactul electoral asupra PNL va fi devastator, indiferent cât de mulți bani vor pompa Ciucă și Bode în televiziuni ca să tacă. Internetul e încă liber, e o explozie de furie pe forumurile și grupurile de discuții ale contabililor și antreprenorilor.

Toate cele trei decizii sunt politici fundamentale ce vor duce la închideri de firme, o probabilă criză bugetară și la fericirea evazioniștilor. E absolut inacceptabil că un stat care se pretinde democrat, membru în UE, se comportă în acest mod la adresa mediului privat.

Să le luăm pe rând.

1. Atacul decisiv la microîntreprinderi a fost dat prin ordonanța-trenuleț. Practic, Ordonanţa de urgență 115/2023, adoptată de guvern și publicată vineri noaptea în Monitorul Oficial fără o minimă dezbatere, urmărește de fapt scoaterea din piață a microîntreprinderilor, considerate de PSD și PNL baza evaziunii fiscale. Ce face mai exact ”OUG trenuleț”?

– Impune condiții foarte restrictive. Consecința este o diminuare drastică a microîntreprinderilor, multe vor deveni plătitoare de impozit pe profit

– Limitează numărul de microîntreprinderi în care un asociat poate deține mai mult de 25% de la 3 la una singură. Practic, îngrădește libertatea economică

– Deținerea nu trebuie să fie directă, ci poate fi și indirectă, fiind incluse astfel şi societățile unde există asociați sot/soție sau rude până la gradul III inclusiv. Asta înseamnă că vor fi cazuri în care unul dintre soți va trebui să renunte la propria sa microîntreprindere, chiar dacă nu are legătură cu microîntreprinderea celuilalt soț

– Limitează deductibilitatea amortizării şi a cheltuielilor de funcționare aferente sediilor sociale achiziționate de contribuabil în ansambluri rezidentiale la 50% dacă nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității. Și asta în condițiile în care work from home a devenit o regulă

– Recuperarea pierderilor fiscale nu se mai poate face decât în proporţie de 70% şi doar în 5 ani

Exact în acest punct veți întrba: de ce nu este ok că statul vrea să facă ordine într-un domeniu în care există, fără îndoială, probleme. Răspunsul îl găsiți într-un editorial al Elenei Deacu pe Economedia: statul e incapabil să facă ordine pentru că are instituții corupte și ineficiente, așa că a decis să-i pedepsească în forță pe toți antreprenorii, inclusiv pe cei harnici, corecți și de bună credință.

Toate aceste măsuri, plus altele aplicabile restului companiilor, ignoră două lucruri: 1) microîntreprinderile au fost esențiale în dezvoltarea micului capital românesc, iar limitarea lor va avea efecte economice pe care guvernul nu le-a prognozat. 2) modificările fiscale făcute brutal, peste noapte, fără dezbateri, sunt o crimă economică, chiar dacă ele sunt fundamentate pe bune intenții precum combaterea evaziunii.

Regulile au fost schimbate atât de brutal în timpul jocului, încât e clar că mii de afaceri vor sta practic la pixul și decizia arbitrară a funcționarilor de la Fisc. Asta înseamnă corupție.

Violența împotriva mediului privat e confirmată și de amânarea cu jumătate de an a reorganizării instituțiilor de stat, tot prin OUG trenuleț. Solidaritatea statului cu mediul privat e zero, toată povara crizei bugetare e pe umerii contribuabililor.

Mediul de afaceri e ținut în șah permanent de un an, cu modificări fiscale și scenarii de lucru de la lună la lună care dau peste cap orice plan de afaceri. În loc să se concentreze pe dezvoltarea afacerii, antreprenorii români își bat capul nonstop cu modificările ventilate de PSD și PNL.

Evident că în fața asaltului fiscal, mulți antreprenori vor găsi metodele de a ocoli aberațiile impuse prin OUG, unele dintre ele la limita constituționalității. Iar dacă legitimitatea lor poate fi justificată prin dreptul oricărui guvern de a face politica fiscală, modul în care a lucrat, noaptea ca hoții, e inacceptabil. Deja forumurile antreprenorilor sunt pline de idei, printre care și mutarea afacerilor în Bulgaria.

2. Bugetul pentru 2024 e atât de nerealist, încât toată lumea se așteaptă la corecții masive în 2025 pentru a acoperi deficitul

Care e problema bugetului? La fel ca în 2023, copie la indigo, veniturile bugetare sunt supraestimate, iar cheltuieli sunt subestimate. O spun BNR, Consiliul Fiscal, mediul de afaceri și zeci de analiști independenți. O spune și FMI, care arată că noile creșteri de pensii în an electoral pun în pericol bugetul.

De ce e atât de periculos bugetul PSD-PNL? Pentru că el va genera un deficit mare, ce trebuie acoperit prin împrumuturi, tăieri de cheltuieli de la investiții (singurele ”flexibile”, salariile bugetarilor și pensiile fiind de neatins) și creșteri de taxe și impozite. Adică noi lovituri pentru economie.

Guvernul PSD-PNL a trecut cu tancul peste avertismentele instituțiilor cu credibilitate mai presus de orice îndoială. Și-a bătut joc de partenerii sociali, a mimat consultarea publică și dezbaterea politică și a închis subiectul în presa mainstream cu banii pompați din greu.

Și, coincidență fericită pentru guvern, în loc de dezbatere politică firească pe buget am avut scena ocupată mediatic de războiul scandalagiilor Șoșoacă – Simion. Toată lumea a fost fericită, oamenii au plecat pe fenta extremiștilor, în timp ce cuplul Ciolacu – Ciucă se felicita că a scăpat de dat explicații pe buget.

3. În fine, coaliția PSD-PNL a dat liber la scandaloasa dezincriminare a evaziunii fiscale până într-un milion de euro.

E cea mai cinică decizie în plină luptă cu evaziunea. În fapt, mecanismul e simplu: e o invitație la furt pentru clienții de partid în an electoral, după cum a explicat aici Dan Tăpălagă.

Cu aceste decizii inacceptabile, luate într-o manieră similară cu a șuților de cartier, coaliția reduce și mai mult libertatea economică și întărește rolul punitiv al statului. De altfel, diminuarea libertății economice merge mână în mână cu limitarea libertății politice pe care coaliția PSD-PNL, în frunte cu președintele Iohannis, o promovează activ din 2021. Practic, avem de-a face cu o Putere tot mai opresivă, care calcă în picioare opoziția și mediul privat.