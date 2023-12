Statele Unite: Cum se adaptează magazinele la casele self checkout/ Unele au mai renunțat ele, altele au limitat numărul produselor cumpărate sau le refuză de teama furturilor

Promisiunea caselor de self check-out a fost atrăgătoare: Clienții puteau evita cozile lungi prin scanarea și împachetarea propriilor articole, angajații puteau fi scutiți de aceste sarcini monotone, iar comercianții cu amănuntul puteau economisi din costurile cu forța de muncă, scrie Associated Press.

Toate acestea s-au întâmplat de la lansarea sistemului de auto-checkout, dar și acest lucru: Clienții se plâng de tehnologia greoaie care emite coduri de eroare misterioase, lucrătorii trebuie să stea în picioare și să monitorizeze atât oamenii, cât și mașinile, iar comercianții cu amănuntul se confruntă cu furturile din magazine.

„Să mergi la magazinul alimentar obișnuia să fie simplu, iar acum este frustrant”, a declarat Cindy Whittington, 66 de ani, din Fairfax, Virginia. „Plătești mai mult. Muncești mai mult pentru a plăti pentru marfa din magazinul lor. Și a devenit un calvar să treci pe la casă. Ar trebui să primesc o reducere de 5%”.

În 2021, utilizarea auto-checkout-ului reprezenta 30% din tranzacții, aproape dublu față de 2018, potrivit unui sondaj realizat de FMI, un grup din industrie, în rândul comercianților cu amănuntul. Iar 96% dintre comercianții cu amănuntul intervievați oferă self-checkout.

Dar tehnologia se confruntă, de asemenea, cu unele pe fondul sezonului critic al cumpărăturilor de sărbători. Unii comercianți cu amănuntul adaugă restricții, în timp ce alții se retrag complet.

În toamna anului trecut, Walmart a eliminat case de auto-checkout din trei magazine din Albuquerque, New Mexico, ca parte a unei abordări de la o locație la alta, dar, în general, adaugă mai mult decât elimină. Pentru a reduce timpii de așteptare, Target limitează acum numărul de articole la 10 pe care cumpărătorii le pot scana în câteva magazine din Statele Unite.

Lanțul britanic de supermarketuri Booths a renunțat în ultimele 18 luni la sistemul de auto-checkout în majoritatea magazinelor sale, ca reacție la reacția clienților. În urmă cu un an, lanțul de magazine alimentare Wegmans, invocând „pierderi”, a renunțat la aplicația sa de auto-checkout care permite cumpărătorilor să scaneze și să pună în pungi articolele în timp ce fac cumpărături. Cu toate acestea, continuă să ofere case de marcat cu auto-checkout în magazinele sale.

Self-checkout, testat pentru prima dată în supermarketuri la sfârșitul anilor 1980, a luat amploare în urmă cu 20 de ani. Însă, în urmă cu trei ani, magazinele alimentare au accelerat și mai mult acest lucru pentru a face față penuriei severe de forță de muncă indusă de pandemie.

Biroul de Statistică a Muncii din Statele Unite afirmă că progresele tehnologice, cum ar fi self-checkout și vânzările online, au fost principalul factor care a dus la scăderea numărului de locuri de muncă la casierie, deși nu există estimări precise cu privire la numărul de casieri care au fost înlocuiți de self-checkout. Potrivit datelor Departamentului Muncii, în prezent, aproximativ 1,2 milioane de persoane lucrează ca și casieri, față de 1,4 milioane în 2019, iar Biroul de Statistică a Muncii se așteaptă ca numărul acestora să scadă cu încă 10% în următorul deceniu.

„Ne aflăm într-un punct de inflexiune în care, dacă americanii sunt dispuși să facă acest lucru și se arată interesați, atunci probabil că magazinele îl vor extinde pentru că vor să reducă acest cost al forței de muncă”, a declarat Christopher Andrews, profesor asociat și președinte al catedrei de sociologie la Drew University și autor al cărții „The Overworked Consumer: Self-Checkouts, Supermarkets and the Do-It-Yourself Economy”. „Dar în acest moment văd doar partea negativă. Ei văd clienți frustrați. Ei văd costuri crescute și furturi din magazine.”

Furtul este într-adevăr o problemă. Andrews a spus că o tehnologie care se bazează pe faptul că cumpărătorii trebuie să facă ei înșiși scanarea și să introducă cantitățile de produse îi tentează chiar și pe cetățenii care respectă legea să fie necinstiți. Este ușor să scanezi un produs în plus sau să introduci codurile pentru un produs mai ieftin. De asemenea, cumpărătorii ar putea face greșeli neintenționate, ceea ce ar duce la pierderi pentru magazine.

John Catsimatidis, președinte și director general al Red Apple Group, proprietarul magazinelor alimentare Gristedes și D’Agostino’s din New York, a declarat că nu este interesat de auto-checkout din cauza furturilor și a remarcat că tehnologia nu se află acolo unde ar trebui să fie.

„Oamenii necinstiți vor găsi întotdeauna o modalitate de a strecura un pachet”, a spus el.

Cu toate acestea, auto-checkout-ul nu va dispărea, mai ales în condițiile în care încă mai persistă lipsa de forță de muncă. Și o mulțime de oameni preferă aceste festival de a face cumpărături.

Ellen Wulfhorst, în vârstă de 65 de ani, a declarat că utilizarea auto-checkout-ului îi aduce aminte de copilărie, când se juca cu o casă de marcat de jucărie.

„Este ceva copilăros și distractiv în legătură cu asta”, a spus Wulfhorst. „Mă bucur foarte mult când glisez produsul pe cititor și acesta emite un bip. Există o anumită satisfacție în asta.”

Pentru Robin Wissmann Doherty din South Salem, New York, care suferă de o boală neurodegenerativă progresivă și folosește un cărucior, auto-checkout-ul îi ușurează experiența de cumpărături.

Femeia în vârstă de 67 de ani a declarat că îi place să facă cumpărături la Stop & Shop pentru că are o tehnologie „scan and go” care îi permite să scaneze articolele cu un dispozitiv în timp ce face cumpărături și apoi îi numără nota de plată. Ea poate plăti fie la un chioșc, fie la o casă de marcat cu personal.

Stew Leonard Jr, președinte și director executiv al Stew Leonard’s, un lanț de supermarketuri care operează magazine în Connecticut, New York și New Jersey, a declarat că 25% dintre clienții săi folosesc autoservirea. Acest număr ar putea ajunge la 50% în următorii ani. El a precizat că o treime din casele sale de marcat sunt fără personal, dar se află într-o „perioadă de așteptare” și se gândește să limiteze numărul de articole care trebuie scanate.

Comercianții cu amănuntul au adăugat camere sau senzori la chioșcuri pentru a monitoriza cumpărătorii.

Kroger, de exemplu, a implementat o tehnologie de inteligență artificială în majoritatea magazinelor, care declanșează alerte atunci când ceva nu este în regulă. De exemplu, dacă un cumpărător nu reușește să scaneze cu succes un anumit articol, sistemul semnalizează eroarea pe ecran și îi cere clientului să se corecteze singur. În cazul în care clienții nu reușesc să rezolve singuri problema, o lumină deasupra casei de marcat clipește pentru a atrage atenția lucrătorilor.

Au existat progrese în ceea ce privește tehnologia mai avansată.

Tehnologia „just walkout technology ” a Amazon se află în peste 70 de magazine deținute de Amazon și în peste 100 de comercianți cu amănuntul terți din SUA, inclusiv în aeroporturi. Aceasta utilizează camere sofisticate și permite cumpărătorilor să intre în magazin cu un card de credit sau de debit sau pur și simplu trecând cu palma peste un dispozitiv de plată cu palma Amazon One, iar apoi să iasă fără a fi nevoie să stea la coadă pentru a trece pe la casă. Retailerul japonez de modă Uniqlo are cipuri RFID încorporate în etichetele de preț pentru a alimenta un sistem de auto-checkout la magazinul său de pe Fifth Avenue din Manhattan, ca parte a unei extinderi pe scară largă în magazinele sale. Clienții își pun articolele în coșurile de la stațiile de autoservire și plătesc – fără a fi nevoie să scaneze articolele.

Cu toate acestea, pentru unii lucrători care ar fi trebuit să fie eliberați de sarcina monotonă de a înregistra clienții, plictiseala apare sub o altă formă.

Bernadette Christian, în vârstă de 59 de ani, lucrătoare la Giant Food din Clinton, Maryland, manevrează șase stații de autoservire în același timp și îi este teamă să ajute sau să se confrunte cu cumpărătorii care, potrivit ei, au devenit mai furioși de când cu pandemia.

„Ar fi ușor pentru noi să fim casieri și ar fi mult mai sigur în lumea de astăzi”, a spus ea.