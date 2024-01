Starul „Fauda” Idan Amedi, grav rănit în luptele din Gaza

Renumitul actor și cântăreț Idan Amedi, cunoscut pentru rolul său din popularul serial israelian „Fauda”, a fost grav rănit în conflictul în curs de desfășurare din Gaza, transmite i24news.tv.

Familia Amedi a confirmat vestea, dezvăluind că Idan a fost transportat cu avionul la spitalul Sheba din Tel Hashomer pentru tratament medical de urgență. În prezent, el se află în stare gravă și a fost sedat.

Verișoara lui Amedi, Ayelet, a apelat pe Instagram pentru a cere rugăciuni și sprijin, împărtășind un videoclip emoționant. În videoclip, ea i-a îndemnat pe cei care o urmăresc să „oprească totul și să se roage” pentru recuperarea lui Idan, adresându-i-se acestuia cu „Idan ben Tova”.

În ciuda gravității rănilor sale, tatăl lui Amedi a asigurat canalul de știri israelian Wala! Culture că viața lui nu este în pericol imediat. Familia solicită rugăciuni și gânduri pozitive pentru recuperarea rapidă a îndrăgitului actor și cântăreț.

Instagramul oficial al Fauda a postat un mesaj călduros de însănătoșire pentru actor și cântăreț, spunând: „Dorim să împărtășim cu toată lumea că Idan Amedi a fost rănit în acțiune în Gaza. Idan este unul dintre cei mai buni, mai calzi și mai pasionați oameni, iubit de noi toți. Dragostea lui pentru muzică este o parte foarte specială a setului nostru. Rugăm pe toată lumea să respecte intimitatea lui și a familiei sale în acest moment. Împreună să ne rugăm pentru recuperarea completă și rapidă a lui Idan ”

We would like to share with everyone that Idan has been injured in action in Gaza. Idan is one of the kindest, warmest, and most passionate people, loved by all of us. His love of music is a very special part of our set. Together let us pray for his full and speedy recovery. pic.twitter.com/jYVF4zSX3I

— Fauda Official (@FaudaOfficial) January 8, 2024