„Star Trek II: The Wrath of Khan”, „Dirty Dancing”, „Beverly Hills Cop”, „The Social Network”, printre cele 25 de filme incluse în Registrul Naţional al Filmelor din SUA

Douăzeci şi cinci de filme au fost selectate pentru a intra în Registrul Naţional al Filmelor al Bibliotecii Congresului în 2024, datorită importanţei lor culturale, istorice sau estetice pentru conservarea patrimoniului cinematografic naţional, a anunţat bibliotecarul Congresului, Carla Hayden. „Star Trek II: The Wrath of Khan”, o versiune din 1982, se numără acum printre cele 900 de titluri din registru, o listă de filme selectate de National Film Preservation Board, transmite News.ro.

În fiecare an, consiliul, care a fost înfiinţat în 1988, are sarcina de a selecta 25 de filme care sunt semnificative din punct de vedere „cultural, istoric sau estetic” pentru istoria Americii, în conformitate cu National Film Preservation Act.

Filmele trebuie să fie vechi de cel puţin 10 ani şi sunt alese de bibliotecarul Congresului, după ce acesta se consultă cu membrii National Film Preservation Board şi cu alţi specialişti din domeniul cinematografiei.

Filmul „Up in Smoke” al lui Cheech Marin a devenit primul film Cheech & Chong din registru. Filmul „Spy Kids”, în care Marin joacă rolul unchiului neoficial al personajelor principale, a fost, de asemenea, adăugat pe lista din acest an.

„Beverly Hills Cop”, un film de comedie şi acţiune din 1984, a marcat primul lungmetraj al starului Eddie Murphy care a ajuns pe listă.

„Bogăţia istoriei cinematografice americane este uneori destul de copleşitoare, iar oamenii se întreabă adesea: cum recomandaţi acest film sau acel film?” a declarat Jacqueline Stewart, preşedinta National Film Preservation Board. „Prin multă cercetare şi discuţie, şi prin angajamentul de a arăta adevărata diversitate a cinematografiei”.

Selecţiile din acest an „datează de aproape 130 de ani”, a declarat Biblioteca Congresului în comunicatul său de presă.

Alte filme adăugate la lista din 2024 includ: „Pretty in Pink” al lui John Hughes; clasicul cu Patrick Swayze şi Jennifer Grey, „Dirty Dancing”; succesul horror „The Texas Chain Saw Massacre”; şi scurtmetrajul mut din 1895 „Annabelle Serpentine Dance”.

Alte câteva titluri recente au fost incluse pe listă, inclusiv thrillerul din 2007 al lui Joel şi Ethan Coen, câştigător al premiului Oscar, „No Country for Old Men”, şi „The Social Network” al lui Aaron Sorkin, un film lansat în 2010 care prezintă ascensiunea Facebook.

Cinci dintre filmele selectate în acest an, precum „Star Trek II: The Wrath of Khan”, „Spy Kids” şi „Up in Smoke”, au inclus „artişti sau teme hispanice proeminente”, a declarat Biblioteca Congresului

Filmele selectate

„Annabelle Serpentine Dance” (1895)

„KoKo’s Earth Control” (1928)

„Angels with Dirty Faces” (1938)

„Pride of the Yankees” (1942)

„Invaders from Mars” (1953)

„The Miracle Worker” (1962)

„The Chelsea Girls” (1966)

„Ganja and Hess” (1973)

„Texas Chainsaw Massacre” (1974)

„Uptown Saturday Night” (1974)

„Zora Lathan Student Films” (1975-76)

„Up in Smoke” (1978)

„Will” (1981)

„Star Trek II: Wrath of Khan” (1982)

„Beverly Hills Cop” (1984)

„Dirty Dancing” (1987)

„Common Threads: Stories from the Quilt” (1989)

„Powwow Highway” (1989)

„My Own Private Idaho” (1991)

„American Me” (1992)

„Mi Familia” (1995)

„Compensation” (1999)

„Spy Kids” (2001)

„No Country for Old Men” (2007)

„The Social Network” (2010)