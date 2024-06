Star din Pirații din Caraibe, ucis în urma unui atac de rechin în timp ce făcea surfing în Hawaii

Actorul din Pirații din Caraibe Tamayo Perry a murit după ce a fost atacat de un rechin în timp ce făcea surfing în Hawaii. În vârstă de 49 de ani, Perry a murit duminică după-amiază, au confirmat serviciile de urgență din Honolulu în cadrul unei conferințe de presă, transmite BBC.

Serviciile de urgență au fost chemate la plaja Malaekahana în jurul orei locale 13:00.

Însă Perry, care era și salvamar, a fost declarat mort de paramedici după ce a fost adus la mal cu un jet ski.

Perry a interpretat rolul unuia dintre bucanieri în Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, cel de-al patrulea film din franciză.

Filmul din 2011, care îl urmărește pe Johnny Depp în rolul excentricului pirat căpitanul Jack Sparrow, îi mai are în distribuție pe Penelope Cruz și Geoffrey Rush.

Perry a avut roluri și în Lost, Hawaii Five-0, Blue Crush și Charlie’s Angels 2, și a apărut într-o reclamă Coca-Cola.

Tamayo Perry a fost un surfer talentat

Născut în partea de est a orașului Oahu, Perry făcea surfing profesionist de peste un deceniu.

Într-un articol de pe Oahu Surfing Experience, unde era instructor, el își descria experiențele de surfing pe „cel mai mortal val din lume”.

„Acest insular mărunt poate să se bată cu cei mai buni din lume”, a scris el.

El a mai spus că, în urmă cu mai mulți ani, a fost implicat într-un „accident ciudat care s-a transformat într-o experiență aproape fatală”.

Perry nu a detaliat în ce a constat incidentul, dar a spus că s-a întâmplat din cauza „lipsei de conștiință” a altcuiva.

Adevăratele motive pentru care rechinii atacă oamenii

Șeful interimar al Honolulu Ocean Safety, Kurt Lager, a declarat că Perry a fost „un salvamar iubit de toți”, adăugând că era bine cunoscut pe țărmul de nord al Oahu, precum și în întreaga lume.

„Personalitatea lui Tamayo era contagioasă și, pe cât de mult îl iubeau oamenii, pe atât de mult îi iubea el pe toți ceilalți”.

El a adăugat: „Condoleanțele noastre merg către familia lui Tamayo”.

Primarul Rick Blangiardi s-a alăturat sentimentelor lui Lager, numind moartea lui Perry „o pierdere tragică”.

Adresându-se conferinței de presă, el a spus: „Tamayo a fost un om de apă legendar și foarte respectat, [el] a crescut chiar aici, și doar un mare membru al echipei noastre de siguranță oceanică”.

El a spus că primirea unui astfel de apel într-o după-amiază de duminică a fost „greu de imaginat” și a cerut familiei lui Perry să i se acorde intimitate pentru a suferi.