Spitalul Judeţean Braşov riscă să se prăbușească la un cutremur dacă nu va fi consolidat / Se va reabilita jumătate din clădire, pentru a se menține serviciile medicale

Una dintre cele mai importante clădiri ale celui mai mare spital public din județul Brașov, Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) este încadrată în clasa de risc seismic II și riscă să se prăbușească la un cutremur dacă nu va fi supusă, de urgență, unor măsuri de consolidare, atrag atenția reprezentanții unității medicale, anunță Agerpres.

În acest corp de clădire funcționează blocul operator și secția ATI, laboratoarele de analize medicale, de radiologie și imagistică și Unitatea de Transfuzii Sanguine.

Problemele grave de infrastructură ale acestei clădiri a pavilionului central, denumită Corpul H, au fost sesizate anul trecut, pe fondul unor lucrări de înlocuire a angiografului, când au fost constatate fisuri atât în tavan, cât și în podea. La acel moment s-au efectuat lucrări de urgență – care nu au rezolvat în totalitate problemele – iar, ulterior, o expertiză de risc seismic.

”Corpul H reprezintă inima spitalului. Fără el, spitalul rămâne cu o echipă de oameni care vor să salveze vieți, dar care sunt legați de mâini și de picioare. În ultimii ani, au fost reabilitate, în pavilionul central, secțiile din zona de cazare a pacienților, avem un UPU modern și nou, dar ‘inima spitalului’ a rămas neatinsă. De aceea am început să căutăm soluții, în primul rând tehnice. Variantele erau: unu – demolăm clădirea și facem alta nouă, care să respecte noile standarde în domeniul medical și am fi avut, într-adevăr, condiții de secolul XXI. Dar aceasta ar însemna că, cel puțin 3 ani, nu am avea unde să tratăm corespunzător pacienții, am rămâne fără săli de bloc operator, spitalul nu ar avea radiologie și nici farmacie. Deoarece nu avem unde să mutăm aceste funcțiuni pe durata construcției, am abandonat ideea. A doua variantă este reabilitarea pe zone. Am ajuns la concluzia că va trebui să reabilităm clădirea pe jumătate și să mutăm, temporar, funcțiunile existente în containere și astfel vom avea o structură funcțională, care poate asigura urgențele și, parțial, nevoile pacienților din județ”, a explicat, pentru Agerpres, managerul interimar al spitalului, Emil Mailat.

Conform acestuia, clădirea necesită consolidare și o reabilitare totală, precum și o recompartimentare a spațiilor, soluția tehnică propusă, printr-un studiu de fezabilitate realizat la sfârșitul anului trecut, fiind aceea de supraetajare, de aici și costurile ridicate ale proiectului, de aproape 400 de milioane de lei.

”Alături de echipa de la Consiliul Județean (for în subordinea căruia este Spitalul – n.r.) am reușit, în decembrie 2024, să depunem cererea de finanțare în cadrul Programului Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești (PNIIUS) care, momentan, se află în evaluare. Credem că avem șanse să fim unii dintre beneficiarii acestei finanțări, iar până în 2031, termenul limită de încheiere a proiectului, să avem în cadrul SCJUBv o ‘inimă modernă și întinerită”, a spus managerul SCJU Brașov.

Mailat a adăugat că realizarea proiectului va conduce nu doar la limitarea riscului seismic și să ofere siguranță și îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți și cadrele medicale, dar și la posibilitatea dezvoltării, în noile spații moderne, ale unor servicii medicale suplimentare și îmbunătățite.

Astfel, Brașovul ar putea avea, în viitor, medicină cardiovasculară de vârf – o îmbinare între chirurgia cardiovasculară, cea intervențională și radiologia intervențională și ar permite intervenții minim-invazive, video-asistate, și cardiologie intervențională, care este asociată acesteia.