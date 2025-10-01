Spitalul Județean Bihor are robot chirurgical Da Vinci X, cea mai avansată platformă de chirurgie minim invazivă din lume / ”În 2019, ultimul an înaintea pandemiei, am avut 2.922 pacienți internați cu malignități. În 2023 am ajuns la 13.085”

După mai bine de un an de birocrație pentru obținerea unei finanțări și luni de pregătire a doctorilor, la secția de Chirurgie generală și oncologică a Spitalului Județean Bihor a fost pus în funcțiune un robot chirurgical Da Vinci X, cea mai avansată platformă de chirurgie minim invazivă din lume, anunță Bihoreanul.

Doctorii Dănuț Dejeu și Bogdan Feciche l-au folosit pentru a opera primii pacienți, cu cancere de prostată, colon, uter și pancreas, și spun că robotul înseamnă un plus uriaș pentru pacienți.

„În 2019, ultimul an înaintea pandemiei, am avut 2.922 pacienți internați cu malignități dovedite histopatologic. În 2023 am ajuns la 13.085. O creștere de 447%”, spune dr. Bogdan Feciche, șeful secției de Urologie.

Cauzele sunt multiple: dacă în pandemie oamenii nu au avut acces la servicii medicale neurgente, ulterior au apelat la investigații. În plus, tot mai multe cazuri sunt cauzate de alimentație și de stilul de viață stresant și lipsa mișcării.

Împreună cu șeful secției Chirurgie generală și oncologică, dr. Dănuț Dejeu, și cu angajații Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională din Primăria Oradea, a fost pregătit un proiect în valoare de 5 milioane euro prin care spitalul a achiziționat un robot chirurgical de ultimă generație, Da Vinci X, și alte echipamente de vârf.

„Cancerul va fi următoarea pandemie pe plan global. Un studiu publicat în British Medical Journal arată că în următorii 15 ani una din trei persoane va suferi de o boală oncologică. Este clar că trebuie să ne pregătim pentru ce urmează. Chirurgia robotică nu mai este un moft”, spune dr. Dejeu.