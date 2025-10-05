G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Spectacolul ”Familia Tot”, după o piesă de teatru scrisă de dramaturgul maghiar…

teatru, film, spectatori, scaune
Sursa foto: Pixabay

Spectacolul ”Familia Tot”, după o piesă de teatru scrisă de dramaturgul maghiar Orkeny Istvan, în regia lui Vlad Cristache, va fi prezentat în premieră la Teatrul Jean Bart din Tulcea

Articole5 Oct 0 comentarii

Spectacolul „Familia Tot”, după o piesă de teatru scrisă de dramaturgul maghiar Orkeny Istvan, în regia lui Vlad Cristache, va fi prezentat în premieră la Teatrul Jean Bart din Tulcea, duminică, de la ora 18:00, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES, spectacolul este o satiră neagră despre ceea ce aduce războiul în relaţiile familiale şi în mentalul fiecărui personaj creionat de autor.

„Această familie are un fiu pe front. Într-una dintre scrisori, băiatul îşi roagă părinţii să-l găzduiască pe superiorul său, un maior cu nervii afectaţi de ororile războiului. Ca să-şi protejeze fiul, aceştia acceptă toate absurdităţile generate de mintea zdruncinată a maiorului, care vede pericole peste tot, dezvoltă obsesii şi pare complet dezumanizat. În aceste condiţii, echilibrul familiei se destramă vizibil zi după zi, iar isteria devine normă”, se arată în sinopsisul spectacolului.

Din distribuţia spectacolului fac parte actorii Vlad Logigan, Cristian Naum, Irina Naum, Andra Colidiuc, Ionuţ-Paul Ştefan, Costel Zamfir, Mihai Gălăţan, Oana-Lavinia Pisaroglu, Nelu Serghei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.