Spectacolul „Familia Tot”, după o piesă de teatru scrisă de dramaturgul maghiar Orkeny Istvan, în regia lui Vlad Cristache, va fi prezentat în premieră la Teatrul Jean Bart din Tulcea, duminică, de la ora 18:00, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES, spectacolul este o satiră neagră despre ceea ce aduce războiul în relaţiile familiale şi în mentalul fiecărui personaj creionat de autor.

„Această familie are un fiu pe front. Într-una dintre scrisori, băiatul îşi roagă părinţii să-l găzduiască pe superiorul său, un maior cu nervii afectaţi de ororile războiului. Ca să-şi protejeze fiul, aceştia acceptă toate absurdităţile generate de mintea zdruncinată a maiorului, care vede pericole peste tot, dezvoltă obsesii şi pare complet dezumanizat. În aceste condiţii, echilibrul familiei se destramă vizibil zi după zi, iar isteria devine normă”, se arată în sinopsisul spectacolului.

Din distribuţia spectacolului fac parte actorii Vlad Logigan, Cristian Naum, Irina Naum, Andra Colidiuc, Ionuţ-Paul Ştefan, Costel Zamfir, Mihai Gălăţan, Oana-Lavinia Pisaroglu, Nelu Serghei.