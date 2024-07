Specialiștii spun că există beneficii pentru cuplurile care dorm în camere separate

Michael Solender și soția sa sunt împreună de 42 de ani. Au dormit în același pat în primii 10 ani, după care s-au mutat în camere separate. Separarea lor s-a datorat sforăitului cronic și puternic al lui Solender, care în cele din urmă a dus la diagnosticarea apneei în somn și la utilizarea unui aparat pentru tratamentul apneei, scrie Associated Press.

După ce aparatul i-a eliminat sforăitul, ei continuă să doarmă separat în casa lor din Charlotte, Carolina de Nord, din cauza altor probleme. Lui îi este de obicei cald noaptea, iar ei îi este de obicei frig.

„Pentru noi, să avem camere separate pentru somn face relația mai sănătoasă”, a spus Solender, în vârstă de 66 de ani. „Nu este nicio rușine legată de asta. Nu există niciun stigmat.”

Sforăitul, variațiile de temperatură, „furturile” de pătură și zvârcolirile și întoarcerile duc adesea la dormitul separat al partenerilor. Există și alte probleme, inclusiv boala, turele de lucru diferite și partenerii care se culcă și se trezesc la ore diferite.

Mai mult de o treime dintre americani au declarat că dorm ocazional sau constant în altă cameră, potrivit unui studiu realizat anul trecut de Academia Americană de Medicină a Somnului. Bărbații sunt cei care obișnuiesc să meargă pe canapea sau în camera de oaspeți.

Și, poate surprinzător, milenialii sunt cei care o fac cel mai des, mai degrabă decât persoanele în vârstă.

Dr. Seema Khosla, pneumolog și purtător de cuvânt al Academiei, a declarat că obținerea unui somn adecvat, care este de obicei de șapte până la opt ore pentru adulți, este importantă pentru relațiile sănătoase.

Studiile indică faptul că persoanele care dorm prost în mod constant sunt mai susceptibile de a se avea conflicte cu partenerii lor, a declarat Khosla, care este directorul medical al North Dakota Center for Sleep, în Fargo.

„Este într-adevăr o chestiune de oameni care își prioritizează somnul”, a spus Khosla. „Am avut pacienți care au fost căsătoriți 60 de ani și ei jură că dormitoarele separate au fost de ajutor.”

Dormitul separat, a spus ea, „este probabil mai obișnuit decât credem”.

Același lucru este valabil și pentru apneea în somn, o cauză principală a sforăitului puternic, a spus Khosla. Solender a spus că a mers la un specialist în somn după ce a realizat impactul pe care privarea de somn îl avea asupra sa și a soției sale.

„O trezeam pe ea și mă trezeam și pe mine”, a spus el. „Nu am știut niciodată că am apnee în somn. Aș spune că acum aproape 20 de ani am început să adorm la semafor. Am început să adorm uitându-mă la televizor sau stând în picioare și citind o carte. Mă simțeam mereu obosit. Atunci am știut că am o problemă.”

Cheia pentru a face ca spațiile separate de somn să funcționeze este să vorbești despre asta în prealabil, așa cum a făcut Solender cu soția sa.

„Nu este vorba despre evitarea intimității. Este vorba despre a recunoaște că puteți avea intimitate, puteți avea acel timp împreună, dar apoi doar dormiți separat. Aceasta este o parte foarte importantă a conversației. Ambii parteneri trebuie să înțeleagă și să fie de acord”, a spus Khosla.

Ea a observat o oarecare reticență în rândul pacienților săi atunci când le-a sugerat să doarmă separat.

„De obicei, este vorba de soțul cuiva care sforăie sau de cineva care are o alarmă a soțului care îl trezește la patru dimineața sau ceva de genul acesta. Vom vorbi despre asta. Iar oamenii se vor împotrivi imediat, spunând: „Nu, nu, nu, asta nu va funcționa pentru mine””, a spus ea.

Unii, a spus Khosla, „vor sta un minut și se vor gândi la asta, și îți poți da seama că se întreabă: mi-ar plăcea să fac asta, dar cum îi spun partenerului meu?”

Tracey Daniels și soțul ei dorm separat de aproximativ patru ani. Inițial, nu a fost o discuție importantă. Pur și simplu se îndrepta spre camera de oaspeți.

„A început pentru că soțul meu este un sforăitor oribil. Dar și eu am un somn foarte ușor. El ar putea scăpa o agrafă de hârtie pe o podea cu mochetă și eu m-aș trezi”, a spus Daniels, care locuiește în Tryon, Carolina de Nord.

Mai târziu, a spus ea, a inițiat o conversație după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân și a trecut prin operație.

„El vine și mă învelește și îmi dă un sărut”, a spus Daniels.

Dr. Phyllis Zee, șefa medicinii somnului la Northwestern University Feinberg School of Medicine și director al unei clinici de somn la Northwestern Memorial Hospital din Chicago, a declarat că somnul separat este ceva obișnuit printre pacienții ei.

„Ar fi o idee grozavă să discutați despre compatibilitatea somnului înainte de a vă căsători. Am tendința de a o vedea atunci când cuplurile au fost căsătorite și / sau au fost împreună de ceva timp și au încercat să negocieze acest lucru pentru o vreme „, a spus ea.

La vârsta mijlocie, a spus Zee, somnul este mai puțin robust.

„În general, sunteți mai predispuși să aveți probleme precum insomnia sau apneea în somn. Și asta începe să fie deranjant”, a spus ea.

Deși nu este nicio rușine să dormiți separat, Zee a spus că tehnologia a ajutat la facilitarea împărțirii patului în anumite moduri. Aparatele care produc zgomot alb, pernele și lenjeria de pat răcoritoare, saltelele cu control dublu al temperaturii și păturile electrice cu control dublu pot ajuta, a spus Zee. Unele cupluri au renunțat la împărțirea păturilor pentru a face somnul mai ușor.

„Există o întreagă piață pentru a atenua unele dintre aceste probleme”, a spus ea.

Separarea somnului este mai acceptată acum, deoarece oamenii au devenit mai conștienți de importanța unui somn de calitate pentru sănătatea generală, a spus Zee.

„Pe de altă parte, există cercetări care arată că există beneficii în a dormi împreună”, a spus ea. „În general, probabil că primul lucru este să căutați ajutor profesional înainte de a lua o decizie. Sunt problemele un semn al unei tulburări de somn care se poate trata?”