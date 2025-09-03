G4Media.ro
Sorin Grindeanu, despre prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă în poză…

sorin grindeanu, PSD, declaratii la sediul partidului
Sursa Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Sorin Grindeanu, despre prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă în poză cu dictatorii lumii: Este opțiunea dânșilor. Linia PSD o știți, e pro-europeană

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri despre prezența foștilor premieri și lideri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă în poză cu dictatorii lumi că ”este opțiunea dânșilor. Linia PSD o știți, e pro-europeană”

”Eu, dacă aș fi fost în locul lor în mod sigur aș fi evitat asemenea situații. Dar repet, este opțiunea personală, nu de partid, atât a domnului Năstase cât și a doamnei (Dăncilă n.red)”, a mai spus liderul PSD.

Întrebat dacă este loc de relații mai strânse cu Rusia și China, Grindeanu a răspuns: ”E loc de relații mai strânse cu SUA și e loc de relații și mai strânse cu UE. Astea sunt drumurile pe care trebuie să mergem, neexcluzându-se unul pe celălalt, ele fiind complementare, și relația transatlantică și relația cu Uniunea Europeană”

Context 

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost prezenți la Beijing, la așa numitul „summit al dictatorilor”. Cei doi apar în imagini alături de lideri precum Vladimir Putin (Rusia), Kim Jong Un (Coreea de Nord) sau Xi Jinping (China).

„Sunt invitat, in aceste zile, la Beijing, in calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei impotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Razboi Mondial. Astazi, am fost invitat la sediul departamentului international al CC, al PCC, unde am avut o lunga discutie cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, in legatura cu teme sensibile de politica internationala, inclusiv despre razboiul din Ucraina si despre relatia dintre China, Rusia si India”, a scris Adrian Năstase, marți, pe blogul său.

De altfel, foștii premieri social-democrați nu și-au ascuns niciodată aprecierile pentru China comunistă, pe care o consideră o „țară prietenă”.

Liderul chinez Xi Jinping a găzduit miercuri cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, pentru a marca 80 de ani de la capitularea oficială a Japoniei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Zeci de mii de militari au mărşăluit în formaţie prin istorica Piaţă Tiananmen din Beijing în ziua paradei, care marchează cea de-a 80-a aniversare a capitulării oficiale a Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial şi sfârşitul conflictului.

Doar un singur lider al UE a participat la eveniment – prim-ministrul slovac Robert Fico – în timp ce Bulgaria şi Ungaria au trimis reprezentanţi.

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că omologul său chinez, Xi Jinping, „conspiră” cu liderii rus, Vladimir Putin, şi nord-coreean, Kim Jong Un, pe care i-a primit la Beijing pentru o uriaşă paradă militară care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. Linia PSD e la fel de pro-europeana precum a copilului lor, AUR.

