Sorana Cîrstea şi Anna Kalinskaya au câştigat turneul feminin de tenis de la Madrid, la dublu

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea şi rusoaica Anna Kalinskaya s-au impus duminică, la Madrid, în proba de dublu a turneului Masters WTA 1000 Mutua Madrid Open, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Perechea Sorana Cîrstea (35 de ani) / Anna Kalinskaya (Rusia, 26 de ani) a învins în finala de la Madrid dublul Elise Mertens (Belgia, 29 de ani) / Veronika Kudermetova (Rusia, 28 de ani). Cîrstea şi Kalinskaya s-au impus după două ore şi 14 minute de joc. Mertens şi Kudermetova au luat primul set cu 7-6 şi 12-10 la tie-break. Cîrstea şi perechea sa au câştigat setul doi, cu 6-2, iar în Match tie-break s-au impus cu 12-10, cucerind trofeul madrilen.

Pentru Sorana Cîrstea este al şaselea titlu la dublu din carieră, însă primul după şase ani. Pe ultimul îl cucerise în 2019, la Lugano, alături de Andreea Mitu.

🧡🧡

Sorana Cirstea & Anna Kalinskaya just etched their names into the history of the #MMOPEN. Fantastic champions!@WTA pic.twitter.com/Km0IAViVX8

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 4, 2025