VIDEO Gestul celor de la FC Porto după încetarea din viață a lui Jorge Costa / Reacția emoționantă a lui Jose Mourinho și mesajul lui Cristiano Ronaldo

Clubul portughez FC Porto și-a amânat meciul din prima etapă a noului sezon din campionatul intern, programat sâmbătă, pe teren propriu, în compania celor de la Vitoria Guimaraes, după ce Jorge Costa, directorul sportiv al clubului și fostul căpitan al echipei și al naționalei, s-a stins din viață la vârsta de doar 53 de ani.

Legenda „Dragonilor” a murit marți în urma unui stop cardiac. Costa este bine cunoscut și în fotbalul românesc, activând ca antrenor la formații precum CFR Cluj (2011/2012) sau Gaz Metan Mediaș (2020).

Clubul lusitan îi aduce un omagiu directorului său sportiv astăzi pe Estadio do Dragao.

Într-un comunicat al Ligii portugheze de fotbal se arată că partida dintre Porto și Guimaraes se va disputa luni, 11 august.

Fost căpitan al naționalei Portugaliei și simbol al lui FC Porto, Jorge Costa a fost omagiat de nume importante din fotbal, iar printre cei care și-au exprimat regretul se numără Jose Mourinho și Cristiano Ronaldo

Jorge Costa a făcut parte din acea echipă senzațională a celor de la FC Porto care cucerea, sub comanda lui Jose Mourinho, Liga Campionilor în 2004, iar „The Special One” a reacționat imediat după ce a primit vestea tragică.

„O parte din istoria mea dispare. Există căpitani și există lideri; nu este vorba despre banderole, ci despre ceea ce reprezinți. Jorge Costa a fost unul dintre cei care «au strâns gunoiul» și l-au lăsat pe antrenor să-și facă treaba de antrenor, nu de lider în vestiar. Asta e perfecțiunea pentru un antrenor. Sunt foarte trist. Să uităm de fotbalist și să ne concentrăm pe Jorge Costa, pe copiii lui pe care i-am cunoscut… Sunt aici pentru că dacă ar putea să-mi vorbească acum, mi-ar spune să joc mâine și să câștig. Acesta a fost Jorge. Am o treabă de făcut, pot plânge mâine.”, a spus Mourinho, vizibil foarte afectat, la conferința de presă premergătoare meciului dintre Fenerbahce și Feyenoord din turul 3 preliminar Champions League, potrivit Mundo Deportivo.

José Mourinho emotional talks about Jorge Costa ahead of the first game of the season.

„It’s part of my history that goes.” pic.twitter.com/tik2Oery0D

— IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) August 5, 2025