Sora vitregă a lui Barack Obama, Auma Obama, gazată la manifestaţiile de la Nairobi

Sora vitregă a fostului preşedinte american Barack Obama, Auma Obama, a fost gazată de poliţişti în timp ce participa la manifestaţii împotriva unui proiect de lege vizând creşterea taxelor în Kenya, în faţa sediului Parlamentului, la Nairobi, unde poliţia a deschis focul asupra contestatarilor, omorând şi rănind zeci de persoane, relatează Paris Match, transmite News.ro.

Sora fostului preşedinte american nu a fost atinsă în aceste violenţe, însă a fost victima gazelor lacrimogene în timp ce acorda un interviu CNN.

BREAKING: Auma Obama is tear-gassed by Kenya police live on CNN as she joins peaceful protests against over-taxation pic.twitter.com/XLpsvLlDyz

— Larry Madowo (@LarryMadowo) June 25, 2024

”Sunt aici pentru că uitaţi ce se întâmplă. Kenyeni tineri manifestează pentru drepturile lor şi suntem bombardaţi cu gaze lacrimogene. Ne gazează cu lacrimogene! Avem steaguri şi banderole, nimic altceva”, a declarat ea.

”Nici măcar nu mai văd”, a continuat ea, începând să tuşească şi să-şi apere ochii de gaze, întâmpinând dificultăţi să se exprime în restul interviului.

Kenyenii, nemulţumiţi deja de costul ridicat al traiului în ţară, se opun creşterii taxelor şi impozitelor care, consideră ei, le va face viaţa şi mai grea.

Marţi, mii de manifestanţi au invadat sediul Parlamentului kenyan, după ce aleşii au adoptat creşterea impozitelor.

Aleşii au fugit din sediul Legislativului printr-un tunel, în timp ce manifestanţi luau clădirea cu asalt şi o incendiau în parte.

Această contestare este reprimată în mod violent de către autorităţi.

Biroul fostului preşedinte american barack Obama, contactat de The Associated Press, a declarat că nu are de făcut niciun comentariu imediat cu privire la incidentul în care a fost implicată Auma Obama sau la violenţele din Kenya.