Sony numește un nou CEO pentru a conduce imperiul japonez de divertisment și jocuri video

Sony Group Corp. îl numește pe Hiroki Totoki în funcția de director executiv, un semn de aprobare pentru eforturile șefului financiar de lungă durată de a extinde domeniul de divertisment al companiei japoneze, relatează Bloomberg.

Împreună cu CEO-ul Kenichiro Yoshida, Totoki a ajutat conglomeratul tehnologic din Tokyo să se concentreze pe creșterea ofertei sale de divertisment. Numai anul trecut, compania a fost în cursa pentru potențiale achiziții, de la Paramount Global la editura națională Kadokawa Corp.

Această concentrare pe conținut – care cuprinde jocuri video PlayStation, anime, muzică și filme – sporește veniturile și profitul Sony. În trimestrul din septembrie, profitul operațional a crescut cu 76%, pe fondul cererii scăzute de componente pentru smartphone-uri și senzori de imagine, utilizați de companii precum Apple Inc. și Xiaomi Corp.

Yoshida va rămâne în funcția de președinte al consiliului de administrație, a declarat Sony miercuri într-un comunicat. Hideaki Nishino se va ocupa de afacerea pivot a companiei cu jocuri și servicii de rețea, în timp ce Hermen Hulst va supraveghea divizia de studiouri de jocuri. Mișcările, toate începând cu 1 aprilie, fac parte dintr-o nouă structură de management menită să asigure creșterea pe termen lung a Sony, a declarat compania.

Acțiunile Sony au crescut cu 3,8% la Tokyo, susținute de o reevaluare a investițiilor în sectorul tehnologic în această săptămână, pe măsură ce au crescut îndoielile cu privire la jucătorii hardware de inteligență artificială.

„Sunt incredibil de onorat că mi s-a încredințat rolul important de președinte și CEO. În același timp, aștept cu nerăbdare să lucrez în calitate de CEO cu cei aproximativ 110.000 de angajați ai noștri pentru a continua evoluția și creșterea Sony”, a declarat Totoki, în vârstă de 60 de ani, în comunicat.

Totoki a preluat mai multe sarcini de conducere la Sony, cu sediul în Tokyo, cu doi ani înainte, când a adăugat titlurile de președinte și director de operațiuni la rolul său de director financiar. El oferă comentariile Sony în cadrul teleconferințelor după câștigurile din fiecare trimestru și a condus compania într-o perioadă dificilă, cu penurii prelungite de aprovizionare a consolei sale emblematice PlayStation 5. În acest an, el se confruntă cu perspectiva unei noi provocări pentru atenția jucătorilor, cu noul Switch 2 al Nintendo Co.

Câștigurile recente au subliniat puterea câtorva titluri de succes – cum ar fi jocul video chinezesc de succes Black Myth: Wukong – de a influența segmentul de afaceri PlayStation al Sony. În acest an, compania așteaptă titluri de succes, inclusiv Monster Hunter Wilds al Capcom Co. și Grand Theft Auto 6 al Rockstar Games Inc