Soldați români, ungari și austrieci se antrenează în Bosnia în cadrul exercițiului anual Quick Response

Misiunea EUFOR din Bosnia și Herțegovina (BiH) a publicat fotografii și videoclipuri cu sosirea trupelor de rezervă care ar trebui să participe la exercițiul “Quick Response”, care se va desfășura pe teritoriul Bosniei și Herțegovinei până pe 16 septembrie, potrivit Rador Radio România.

Potrivit declarației EUFOR, forțele de rezervă din Austria, România și Ungaria au sosit în Bosnia și Herțegovina.

„Elementele forțelor de rezervă devin parte a EUFOR pentru a desfășura exercițiul nostru anual “Quick Response”. În timpul exercițiului, forțele combinate își vor demonstra și vor evalua pregătirea și vor confirma capacitatea lor de a sprijini partenerii noștri din BiH în asigurarea unui mediu sigur în Bosnia și Herțegovina”, au declarat surse EUFOR.

În plus, au subliniat că Forțele Armate ale Bosniei și Herțegovinei vor oferi sprijin EUFOR prin furnizarea de locații pentru acest antrenament anual.

Exercițiul “Quick Response” include soldați din 23 de țări, cărora li se vor alătura unitățile KFOR staționate în Kosovo.

„Exercițiul „Quick Response” este unul dintre cele mai importante pentru toate forțele noastre și este principalul eveniment de instruire care are loc în mod regulat din 2012. Exercițiul „Quick Response” din acest an se desfășoară cu ajutorul Forțelor Armate din Bosnia și Herțegovina, care și-au pus facilitățile la dispoziție. În acest an, exercițiul va include toate forțele care provin din 23 de țări membre, cu întăriri venite din Austria, Ungaria, România și misiunea de menținere a păcii din Kosovo, KFOR”, a declarat generalul-maior Laszlo Sticz.

Sursa: SARAJEVO TIMES / Rador Radio România / Traducerea: Cristina Zaharia