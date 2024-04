Social democratul Nicuşor Halici şi-a depus candidatura pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Vrancea / El a transmis că avut o discuție cu Marian Oprişan și că acesta a înțeles și că nu va candida partea altui partid

Preşedintele PSD Vrancea, Nicuşor Halici, şi-a depus, marţi, candidatura pentru preşedinţia Consiliului Judeţean (CJ) Vrancea, după o întâlnire cu colegii de partid în cadrul căreia a prezentat candidaţii pentru CJ Vrancea, transmite Agerpres.

„Candidez pentru o armonizare umană şi dezvoltare fizică a judeţului Vrancea. Pentru o dezvoltare integrată, prioritizată pe nevoile comunităţilor. Şi pentru asta e nevoie de viziune, de o echipă formată din specialişti în toate domeniile, pe care îi avem astăzi în toate comunităţile, o echipă de oameni dedicaţi, implicaţi, cea mai numeroasă echipă de primari social-democraţi care, la rândul domniilor lor, au demonstrat în comunităţile pe care le administrează că putem dezvolta Vrancea”, a declarat Nicuşor Halici.

Halici i-a mulţumit fostului preşedinte al CJ Vrancea, Marian Oprişan, pentru că „maturitatea politică de care a dat încă o dată dovadă” şi a precizat că acesta „nu îşi doreşte să candideze pe nicio listă, nicăieri”.

„Pentru că ştiu că în gândurile şi sufletele dumneavoastră, ale colegilor din Biroul Politic Judeţean, sunt anumite întrebări, o să le dau răspuns. Vreau să îi mulţumesc preşedintelui Marian Oprişan pentru maturitatea politică de care a dat încă o dată dovadă. În ultima discuţie cu domnia sa a spus că nu îşi doreşte să candideze pe nicio listă, nicăieri. Nici în partid, nici în afara partidului, aşa cum au existat diverse speculaţii în spaţiul public. Asta înseamnă să ai acea corectitudine umană şi politică. Tot ceea ce a construit în această perioadă vom duce mai departe, pentru că noi am rămas o echipă unită, oricât ar încercat foarte mulţi să ne dividă şi să bage tot felul de intrigi, de zvonuri. Nu doar că am rămas toţi aici, dar am adus fiecare dintre noi şi alţi oameni”, a precizat Halici.

În ultimele săptămâni, în spaţiul public au apărut zvonuri că Marian Oprişan ar putea candida din partea unui alt partid sau independent.

Nicuşor Halici a fost ales deputat pe listele PSD Vrancea în 2016 şi în 2020. În 2022 a demisionat din Parlamentul României pentru a ocupa funcţia de prefect a judeţului Vrancea.

Tot în 2022, acesta a fost ales în funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene a PSD, după ce a ocupat interimar această poziţie după alegerile din anul 2020.