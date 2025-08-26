Snoop Dogg critică reprezentarea comunității LGBTQ+ în filmele pentru copii după ce cuplul gay din filmul „Lightyear” a stârnit întrebări din partea nepotului său: „Sunt copii. Trebuie să le arătăm asta la vârsta asta?”

Snoop Dogg a apărut recent într-un podcast și a vorbit despre faptul că îi este „frică” să-și ducă nepoții la cinema după ce a văzut filmul „Lightyear” din 2022, un spin-off al filmului „Toy Story” al studioului Pixar, scrie Variety.

Rapperul și-a dus nepotul să vadă filmul de animație, dar nu se aștepta să trebuiască să răspundă la întrebări despre cuplurile de același sex, deoarece filmul prezintă un montaj în care două mame sunt văzute crescându-și copilul.

„Ei zic: «A avut un copil – cu o altă femeie». Ei bine, nepotul meu, în mijlocul filmului, zice: «Papa Snoop? Cum a avut un copil cu o femeie? E o femeie!»”

Snoop își amintește că s-a gândit: „La naiba, nu am venit pentru asta. Am venit doar să văd filmul ăsta nenorocit.” Nepotul său a continuat să insiste asupra a ceea ce a văzut: „Au spus că ea și ea au avut un copil – amândouă sunt femei. Cum poate să aibă un copil?”

„M-a dat peste cap”, a spus Snoop. „Mi-e frică să mai merg la film. Mă aruncați în mijlocul unei situații la care nu am răspuns… M-a dat peste cap. Mă întreb: „În ce parte a filmului a fost asta?” Sunt copii. Trebuie să le arătăm asta la vârsta asta? Vor pune întrebări. Nu am răspunsul.”

„Lightyear” nu numai că a prezentat unul dintre cele mai proeminente personaje LGBTQ+ ale Disney și Pixar, dar a și descris primul sărut între persoane de același sex într-un film. Momentul a stârnit o controversă generalizată în cadrul Pixar, după ce studioul a luat în considerare eliminarea sărutului între persoane de același sex.

Angajații și aliații Pixar au trimis o declarație comună conducerii Walt Disney Company, susținând că directorii Disney au cenzurat în mod activ „afecțiunea homosexuală manifestă” în filmele sale. Ei nu doreau ca „Lightyear” să fie cel mai recent exemplu. Drept urmare, studioul a reintrodus sărutul.