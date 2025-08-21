Slovacia va monitoriza populaţia de urşi după mai multe atacuri asupra oamenilor / Guvernul a declarat stare de urgență la începutul anului și a autorizat uciderea a circa 350 de urși

Slovacia plănuieşte un sondaj naţional privind fauna sălbatică pentru a căpăta o imagine mai clară a populaţiei de urşi de pe teritoriul ţării în urma unei serii de incidente grave în care au fost implicaţi oameni, potrivit Autorităţii naţionale pentru protejarea naturii (SOP SR), informează joi DPA.

Circa 10.000 de persoane, printre care ecologişti, lucrători forestieri şi pădurari, vor lua parte la efortul de monitorizare, a precizat SOP SR, potrivit agenţiei de presă TASR. Participanţii vor colecta mostre de blană şi de fecale în vederea identificării urşilor prin analiza ADN.

Directorul SOP SR, Roman Fajth, a spus că vor fi puse la dispoziţia participanţilor filmuleţe instructive şi echipament de bază, inclusiv eprubete cu etanol, mănuşi de unică folosinţă şi plicuri pentru mostrele de păr.

Agenţia are drept obiectiv colectarea a cel puţin 7.000 de mostre, rezultatele fiind aşteptate în aproximativ un an. Costul proiectului nu a fost încă stabilit.

Demersul a fost iniţiat după o serie de atacuri ale urşilor asupra oamenilor. Un culegător de ciuperci a murit după întâlnirea cu un urs în octombrie, în timp ce un bărbat de 59 de ani a fost găsit decedat, cu răni în zona capului, în apropierea oraşului Detva, în luna martie. În mai, un lucrător a fost rănit grav în urma unui atac care a avut loc în nordul ţării.

Guvernul a declarat stare de urgenţă la începutul acestui an şi a autorizat uciderea a circa 350 de urşi. Un studiu din 2022, realizat de Universitatea Charles din Praga, a estimat populaţia de urşi ca fiind cuprinsă între 1.012 şi 1.275 de exemplare. Nu sunt disponibile date mai recente.

Organizaţiile ecologiste au criticat uciderea urşilor, argumentând că ursul brun e o specie protejată de legislaţia Uniunii Europene. Potrivit experţilor, urşii evită de obicei întâlnirile cu oamenii, dar pot ataca dacă sunt luaţi prin surprindere sau dacă femelele simt un pericol pentru puii lor.