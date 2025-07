Slăbiciunea RedBull pe care noul șef a identificat-o din start: Prima critică la adresa lui Horner

Laurent Mekies a preluat oficial conducerea RedBull Racing, francezul venind într-o perioadă cenușie pentru fosta campioană din Formula 1. Noul șef identificat rapid o metodologie internă despre care spune că este un eșec major. Ea datează, desigur, din epoca Horner.

Mekies a venit la RedBull într-un moment în care echipa este una debusolată, mulți dintre angajați regretă plecarea lui Christian Horner, iar rezultatele din acest sezon sunt mult sub așteptări.

Încă din primele zile, noul șef a identificat lucruri despre care spune că sunt un eșec major.

În cercul restrâns, Laurent s-a declarat deja foarte nemulțumit de modul în care RedBull pregătește weekendurile de cursă, transmite f1oversteer.

Problema cea mare apărea vinerea: echipa intra în weekend cu setări greșite, iar sâmbătă era forțată să opereze schimbări radicale pentru calificări.

Totul se petrecea „peste noapte”, iar acest lucru obosea, dar și aducea un nivel ridicat de stres în sânul angajaților.

Ultimul Grand Prix desfășurat, cel de la Silverstone, este unul grăitor în acest sens: Verstappen abia prindea TOP 10 în FP1 (antrenamentele libere unu), iar sâmbătă a câștigat pole position-ul cu o setare complet diferită.

Din punctul de vedere al noului șef al RedBull, echipa are de-a face cu o improvizație care nu este nici pe departe un semn de genialitate, ci mai degrabă de o planificare dezastruoasă.

„Se pune prea multă presiune inutilă pe echipă, iar acest lucru trebuie să se schimbe”, ar fi spus el în cerc restrâns, conform sursei citate.

Prima sa măsură în calitate de șef RedBull este revizuirea utilizării simulatorului înainte de weekend.

Mekies speră să se vadă primele semne bune chiar înainte de Marele Premiu al Belgiei.

Pe lângă acest lucru, inginerul francez găsește o atmosferă „tristă” la Milton Keynes. Horner era un șef foarte respectat și loial echipei, iar angajații simt lipsa sa după 20 de colaborare (așa cum este cazul pentru unii dintre ei).

Laurent Mekies nu va avea o viață ușoară la RedBull: el trebuie să schimbe din mers atât rezultatele nesatisfăcătoare, cât și atmosfera de lucru.

