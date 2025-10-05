G4Media.ro
Sinner a abandonat la Shanghai, din cauza unei accidentări la piciorul drept

Jannik Sinner / Sursa foto: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia
Veşti proaste pentru Jannik Sinner. Italianul, numărul 2 mondial şi deţinătorul titlului, a abandonat duminică în turul al treilea al turneului Masters 1000 de la Shanghai, împotriva olandezului Talon Griekspoor, din cauza unei accidentări la piciorul drept, transmite News.ro.

Sinner s-a accidentat în timpul unei alergări laterale, încercând să prindă o minge la sfârşitul celui de-al doilea set, pe care l-a pierdut cu 5-7, după ce câştigase primul set la tie-break (7/3). După ce s-a retras câteva minute în vestiar, ceea ce este permis în acest moment al meciului, el a reluat jocul.

Însă, şchiopătând din ce în ce mai tare, până la punctul în care a fost nevoit să fie ajutat să se întoarcă la scaunul său la schimbarea terenurilor, la 3-2 în favoarea lui Griekspoor în setul al treilea, a decis să abandoneze.

Este „un final foarte nefericit pentru ceea ce credeam că va fi un meci de foarte bună calitate”, a comentat olandezul. „Nu este modul în care ne place să câştigăm”, a adăugat el, referindu-se la „condiţiile (climatice) foarte dure”. „Îi doresc să se refacă repede”, a adăugat el.

